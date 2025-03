Este sábado inició la cuarta edición del Encuentro de Cicloturismo en Posadas. La misma abarcó recorridos por zonas urbanos y rurales de la ciudad con el objetivo de incentivar la práctica deportiva y conectar con la naturaleza. La actividad continuará este domingo.

Posadas recibió este sábado a ciclistas de toda la provincia para el IV Encuentro Provincial de Cicloturismo MTB Misionero, con recorridos urbanos y rurales. La jornada comenzó minutos antes de las 16 horas y congregó a decenas de participantes que contemplaron, de la mano de una actividad lúdica y sana como el ciclismo, de las bondades de la ciudad.

Mauricio Polich es uno de los participantes que arribó a la capital provincial, desde Ituzaingó Corrientes. “Por suerte el clima acompaña. Conozco Misiones y me gustan todos los lugares de la provincia. Me gusta la gente que es muy cálida, la naturaleza y me pone bien que existan estas actividades”, indicó en diálogo con Canal 12.

Otro de los que celebró ser parte de esta jornada fue Enrico Bertocco, italiano residente en Miguel Lanús. “Compartimos este recorrido y esperamos recorrer zonas rurales también”, señaló. Además agregó que “estamos contentos de dar a conocer el Mountain Bike que es una disciplina que me gusta mucho. Un ambiente sano, de alegría y camaradería sobre todo”.

Por último Gabriela Flores, oriunda de Eldorado, se mostró feliz por participar. “Me encanta el cicloturismo. En este caso es la primera vez que participo de este evento en Posadas y me gusta recorrer todos los lugares. Me motiva principalmente por la salud”, expresó.

La cuarta edición continuará este domingo desde las 7 de la mañana. El punto de partida será también desde el Parque de la Ciudad pero en este caso recorrerá caminos rurales como Nemesio Parma, el Hipódromo e Itaembé Guazú.