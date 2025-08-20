Desde la Dirección de asistencia social y comunitaria continúan acercando espacios de aprendizaje y reflexión a las escuelas de Posadas.

En los próximos encuentros se trabajará sobre salud sexual integral, bullying y grooming, temas fundamentales para el cuidado y acompañamiento de nuestros jóvenes.

Cronograma de próxima actividades:

-Jueves 21 de agosto, 14.30 horas → charla sobre Salud sexual integral en la Escuela 871 del B° Cocomarola Este-Viernes 22 de agosto, 14.30 horas → Taller de Salud sexual → Escuela N° 5 de Itaembé Miní

-Lunes 25 de agosto, 8 horas → charla sobre Salud sexual integral → Escuela 269 del B° Miguel Lanús

-Martes 2 de Septiembre, 14.45 horas → Taller de Bullying y grooming en la BOP 122 del B° El Porvenir II