La joven recibió una estrepitosa puntuación por su comportamiento, tras algunos problemas que generó en el penal de Paraná.

Nahir Galarza pasa días difíciles en la cárcel, en donde sacó una calificación de “cero” en conducta, a partir de varios conflictos que tuvo a lo largo del tiempo que lleva en el penal de Paraná. En consecuencia, decidió modificar su estrategia y bajar el perfil.

La joven condenada por el asesinato de Fernando Pastorizo cambiará de representante legal por lo que contratará al abogado paranaense Claudio Berón, quien tendrá la dura misión de “bajar el perfil mediático” que mantiene Galarza y se encargará exclusivamente de situaciones de disciplina.

El defensor legal de la implicada de 21 años de edad subrayó que intentará mejorar la situación de su defendida, que según consideró en diálogo con el medio entrerriano El Litoral, está “injustamente detenida” y “debería estar en libertad”.

Las malas conductas de Nahir Galarza

Entre los malos comportamientos que tuvo Galarza a lo largo de su estadía carcelaria desde 2018, que determinaron su “cero” en conducta, se encuentra su ataque a la funcionaria narco Griselda Bordeira. La empleada denunció tiempo después que fue atacada, luego de que le pusieron lavandina en el agua.

Otra de las conductas que tuvo la joven sucedió cuando en septiembre del año pasado subió fotos a Facebook junto a una reclusa amiga llamada Yanina Lezcano. En la publicación escribieron frases como “cumpliendo la maldita condena” o “piensan creer lo que nos pasó porque saben nuestra condena, pero no nuestra historia”.

Además en octubre del año pasado la imputada a cadena perpetua aseguró que estaba embarazada de cinco meses. Le había dicho a un periodista que no sabía quién era el padre. Galarza aseguró que conoció a amigos de sus compañeras de encierro, a compañeros de la facultad, a jóvenes que la llaman o le escriben, pero que nunca tuvo novio.

Sin embargo, luego en la cárcel desmintieron lo que ella aseguraba, le hicieron estudios en un hospital y confirmaron que no esperaba un bebé. Además, la joven había acusado a una compañera de abuso sexual. “Me tocó la cola y me espiaba cuando me bañaba”, declaró.

En diciembre pasado también estuvo implicada en una pelea con otra reclusa. “Nahir reaccionó y la golpeó en la boca, para después azotarla contra el suelo”, indicó Lescano, amiga de la imputada.

Por otro lado, una guardia encontró un muñeco hecho con una escoba y una campera y fue interpretado como un señuelo para idear una fuga. Es decir, que cuando saliera del penal iba a quedar el muñeco en su cama. En su momento, la joven dijo que era una broma que quiso hacerle a una compañera.