Tras haber prestado declaración recientemente, el abogado Miguel Ángel Pierri presentó un escrito asegurando que el ex efectivo aportará datos relevantes.

Recientemente, el excomisario Walter Maciel declaró en el caso que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña, quien fue visto por última vez el pasado 13 de junio en la localidad de 9 de Julio, Corrientes.

Ahora, el abogado del ex efectivo, Miguel Ángel Pierri, presentó un escrito solicitando que su defendido pueda declarar nuevamente de forma «urgente», de acuerdo a lo revelado en C5N. «Este pedido tiene por objeto aportar nuevos datos y elementos que serán de utilidad para la valoración de su Señoría», señala el escrito.

Según trascendió, la declaración sería este jueves 25 de julio, aunque resta saber si se llevará a cabo de forma presencial o a través de una plataforma virtual.

Qué dijo Walter Maciel en su declaración

El excomisario de la localidad correntina de 9 de Julio, Walter Maciel, aseguró que está «detenido de forma injusta» y remarcó que está «preparado para ser policía, no un preso».

Durante la indagatoria que le tomó la jueza Cristina Pozzer Penzo el jueves, el Jefe Policial se declaró inocente de las acusaciones en su contra, que hasta el momento son «sustracción y ocultamiento», y apuntó contra Laudelina Peña.

Maciel apuntó contra Benítez y Laudelina

«Insisto en esto, para mí Benítez y Laudelina tenían algo que ver. El padre no lo salió a buscar, la madre sí. Eso, conforme a mi experiencia, me llamó la atención», afirmó.

Y añadió: «Hasta el momento de mi detención no pudieron certificar el horario exacto en que desaparece. ¿Cómo es que hablan con todo el mundo, menos con la policía? Resulta que no tenían señal para hablar con la policía. Laudelina mintió desde el día uno».

El comisario manifestó: «¿Por qué preguntaba dónde estaba la zapatilla si a simple vista no se veía nada?, pero para el fiscal, el comisario era encubridor. Pero ahora peor, porque me dicen que soy coautor. Si no fuera por la contención que recibo, hoy debería estar muerto».

«Quiero trabajar y colaborar, porque se han dicho millones de mentiras. Estoy preparado para ser policía, no un preso, sigo pensando en esa pobre criatura y pienso en el dolor del padre y la madre. Quiero que aparezca la criatura. Soy inocente, lo sostengo. Estoy detenido de forma injusta», aseveró.