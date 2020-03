El delantero que marcó el gol con el que el Xeneize se consagró en la Superliga Argentina, aseguró que esta estrella es una de las más especiales.

Carlos Tevez es el hombre de la última fecha de la Superliga Argentina 2019/20 y de la consagración de Boca en un increíble final de campeonato en el que el Xeneize le arrancó el título a River por el triunfo ante Gimnasia con el gol del Apache y el empate del Millonario ante Atlético Tucumán con el que no pudo aprovechar la ventaja de un punto con la que llegó a la fecha definitiva. «Esto es algo que no se puede explicar, es algo que todavía no caigo, una de las emociones más grandes que tuve en el fútbol», dijo el delantero.

El 10 de Boca, que al término del partido recibió una impresionante ovación de los hinchas, destacó que el equipo de Miguel Ángel Russo ganó el título porque «lo luchamos y lo peleamos hasta el final. Creo que fuimos un digno rival, que peleamos hasta el final y que los que hizo este grupo es tremendo. Supimos jugar mucho con la presión y la verdad es que eso es lo más rescatable de este Boca campeón».

Un futbolista de los más ganadores de todos los tiempos, con 25 títulos en su haber entre los clubes más destacados del mundo, aseguró que el de la Superliga «es como el primero, tengo no sé cuántos títulos pero este es como el primero. Es increíble lo que es el fútbol».

Las otras declaraciones del Apache:

«Volví a tener hambre de gloria. Creo que volví a sentir que tenía que volver a mi barrio, tenía que bajarme de un montón de cosas y pelear como aquel pibe que recién arrancaba. Entonces volví a sentir hambre y eso es lo fundamental».

«Vengo de dos o tres años de luchar contra mi cabeza, contra uh montón de cosas… Creo que es importante que pude volver a sentir lo que sentía cuando empecé. Por suerte lo encontré en el momento justo».

«Nos mentalizamos en pelear el campeonato hasta el final y lo logramos».

«Quiero agradecerle a Gustavo Alfaro también. Esto también es de él».

«Riquelme es muy importante. Fue muy claro en la primera charla y él me ayudó muchísimo a encontrar a ese Carlitos y esa es la recompensa. Acá estamos peleando los dos para que Boca siga siendo grande».