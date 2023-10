Profesionales del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” sugieren el uso bajo receta del cannabis medicinal como complemento de tratamientos para ciertas patologías como epilepsias, distintos tipos de cáncer, enfermedades relacionadas con dolor crónico y tratamientos paliativos. Se trata de un producto creado en Misiones a través de la Biofábrica, y bajo el marco regulatorio de la Ley Nacional 27.350 para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados.

El Responsable del Servicio de Kinesiología y Rehabilitación del Hospital Escuela, Dr. Roberto Gisin, señaló que el aceite de cannabis para uso medicinal es un producto médico que acompaña o ayuda con otras terapias. Además de ser utilizado para patologías relacionadas con el dolor, ayuda a disminuir dosis de medicación ya que es un potenciador de efecto de la misma.

“Este es un producto que no reemplaza terapias médicas, sino que es coadyuvante, ya que potencia el efecto de analgésicos o anticonvulsivantes. Logra de esta manera disminuir las dosis de medicación en el paciente, ayuda a que en vez de tomar diez o quince pastillas por día, tome dos o tres”, agregó el profesional.

En el mes de diciembre se realizó la primera entrega de cannabis medicinal al Ministerio de Salud de la provincia de parte de MisioPharma, que cultiva y produce la planta de cannabis y sus derivados para la investigación médica y científica. “Se comenzó a implementar el aceite de cannabis para algunas patologías, principalmente epilepsia y patologías oncológicas. Gracias a la ley, se puede permitir el uso para otro tipo de alteraciones o problemas de salud, y también iniciar procesos de investigación”, agregó Gisin.

En el mes de mayo, los profesionales del Hospital Escuela comenzaron a recetar este producto más asiduamente a pacientes con patologías de dolor, principalmente relacionadas a fibromialgia, poliartrosis, dolores neuropáticos por neuropatías diabéticas, alteraciones de nervios, pinzamientos de columna o alguna secuela neurológica. Su uso tuvo buenos resultados y buena aceptación.

El tratamiento con cannabis medicinal no tiene ningún tipo de contraindicación ni efectos colaterales. Está hecho con cannabinoides, que actúan directamente en receptores de dolor, movimientos anormales, y su indicación es tanto para niños como para adultos sin límite de edad.

“El cannabis medicinal derivado, el cannabidiol o CBD, no contiene THC, con lo cual no tiene efectos psicotrópicos. El efecto se da solamente en receptores de dolor y de relajación muscular. Ayuda también en los casos de ansiedad o trastornos de sueño, pero no es un efecto sedante ni psicotrópico”, advirtió el especialista.

Este producto se obtiene de manera gratuita, mediante la prescripción médica y un trámite corto. Se retira en la farmacia del FAPS mensualmente, con el debido control periódico de la dosificación por parte del médico. “La gente tiene buena aceptación, pero también tienen muchas dudas. La posibilidad de acceder gratuitamente a un producto que se hace en la Biofábrica de Misiones garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad y trazabilidad. O sea, el frasco número uno y el frasco número 50 van a tener la misma concentración y calidad del producto”, finalizó Gisin.

