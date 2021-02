El dato surge de un informe de CAME. La participación del productor primario no llega al 23%. Números y perspectivas de una economía regional con vaivenes.

El Estado -a través del cobro de impuestos municipales, provinciales y nacionales- se queda con el 39,3% del precio final de la yerba mate, según un informe del área de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El productor primario, según el documento de la entidad, recibe apenas el 22,4% del valor en góndola, mientras que el secadero es responsable del 7,6% del precio. El mayorista, por su parte, se queda con el 10,7% y el minorista con el 8,9%.

El informe de CAME destaca además que el costo de molienda y envasado representa un 11,1% del precio promedio en góndola que, en enero pasado, se ubicaba en torno a los 340 pesos por kilo en comercios de Capital Federal y alrededores (AMBA).

Eduardo Rodríguez, presidente de Economías Regionales de CAME, dijo a este medio que «queda claro que los productores de alimentos no somos formadores de precios. La atención no debiera centrarse en nosotros, sino en repensar el esquema impositivo».

Cabe mencionar que los impuestos que más encarecen el precio final de la yerba mate que pagan los consumidores son IVA y Ganancias, correspondientes a la Nación, e Ingresos Brutos, cuya recaudación está a cargo de las provincias y ronda el 4%.

Argentina exporta unas 30.000 toneladas de yerba mate a granel y envasada por año. La mayor parte de los envíos van a Siria que concentra el 75% de las compras, seguido por Chile, Líbano, Francia, España, Estados Unidos, Alemania, Turquía, Canadá e Israel.

El área destinada a la yerba en la Argentina es de 170.000 hectáreas, ubicadas en Misiones (85%) y norte de Corrientes (15%). La producción promedio en los últimos años, según datos oficiales, se mantiene estable en torno a las 800.000 toneladas.

En Misiones, los epicentros de las plantaciones se ubican en las zonas de influencia de las ciudades de Oberá (en el corazón misionero) y Andresito (en el extremo noreste provincial).

Los productores destacaron que actualmente el sector yerbatero está atravesando un buen momento con precios internos y externos que acompañan a pesar de las dudas que generó el Covid-19 en marzo y abril del año pasado respecto al consumo de mate.

La bonanza del sector se observa en distintos pueblos misioneros donde, además, viene creciendo la producción de té. La familia Okulovich creó lo que se denomina «La Ruta del Té» en campos propios ubicados entre las localidades de Oberá y Campo Viera.

El emprendimiento está destinado a turistas que visitan la provincia y consiste en una recorrida por plantaciones de té, cuyo consumo se ubica en torno a los 115 gramos por habitante por año, y finaliza con una degustación de distintas variedades.

El 90% de la producción de té argentino se exporta principalmente a Inglaterra, Siria y grandes multinacionales que almacenan las ventas correspondientes a los próximos dos años. El consumo local de esta infusión es muy bajo respecto a otros continentes.

La cosecha de té, a diferencia de la de yerba que se realiza a mano, está completamente mecanizada. La demanda internacional se muestra cada vez más exigente en cuanto a sistemas de producción sustentables con bajos usos de agroquímicos.