El espacio público es de toda la comunidad

Sobre los hechos de público conocimiento en “Cabureí casa de comidas”

Durante todo el año, la municipalidad de Posadas ha trabajado junto a comerciantes y empresarios en la regularización de la situación de aquellos que gozan de concesiones en espacios públicos, para resguardar la salud y seguridad de la ciudadanía. Y, a su vez, garantizar el cuidado del patrimonio del Estado, que el municipio administra en nombre de todos los vecinos.

En ese sentido, cabe destacar que, en todo momento, se ha considerado la difícil situación económica que atraviesa el país, en un diálogo constructivo con el sector privado

Sin embargo, el último fin de semana, el comerciante Iván Osvaldo Ortega, denunció públicamente al municipio, por una supuesta maniobra fraudulenta. El planteo refiere a la concesión para explotación comercial, prestación de servicios y mantenimiento de un espacio gastronómico en el Balneario “El Brete”.

Ante las manifestaciones públicas del Sr. Ortega, corresponde detallar la situación de dicha concesión.

En enero de 2017 se llamó a licitación para concesionar las zonas de explotación comercial del balneario, acto que se declaró desierto. Posteriormente, el 3 de noviembre de 2017, por Decreto Municipal Nº 1282/17 se aprobó mediante contratación directa la concesión para la explotación comercial y prestación de servicios y mantenimiento del Balneario “EL BRETE” – ÁREA 1, a favor del Sr. Iván Osvaldo Ortega, por un período de cinco años.

Pese al tiempo transcurrido desde el inicio de actividades, el concesionario no cuenta con habilitación definitiva, ni tampoco el permiso de expendio de bebidas alcohólicas. Hasta el presente trabajó con una habilitación provisoria y un permiso de expendio eventual, que rige exclusivamente para eventos ocasionales y no un local de actividad permanente.

Con relación a las actas de infracción emitidas, obedecen a irregularidades en el marco de la actividad del concesionario, a saber:

⁃ ACTA.I. N° 0000511 del 20 de julio de 2020, por constatar actividad en horario no permitido, según el Dcto N°921/2020; que regula las medidas de seguridad sanitaria en el marco de la pandemia de COVID-19.

⁃ ACTA.I.N°0002857 del 12 de septiembre de 2020, por no presentar documentación Habilitación Municipal y Registro de Expendio de Bebidas Alcohólicas.

⁃ ACTA de CLAUSURA.N°0000853-del 26 de octubre de 2020, por constatar al momento de la inspección actividad de baile con servicio de Discoteca en el local, sin tener habilitación para ello y en contravención al protocolo establecido por los Decretos N°727-772-1088- 2140/2020.

⁃ ACTA de INFRACCIÓN .N°00005 del 31 de octubre de 2020, por no presentar documentación Habilitación Municipal y Registro de Expendio de Bebidas Alcohólicas. Se procede a la clausura del local.

Los elementos expuestos evidencian que no existe ningún tipo de persecución personal o actuación irregular por parte del Estado Municipal, como denuncia públicamente el señor Ortega, en tanto hay constancia de que el municipio ha procedido de acuerdo al marco jurídico vigente, respetando los derechos de las partes y en defensa del interés público afectado.

Al día de la fecha, el concesionario no ha realizado pagos por el canon de explotación del espacio público otorgado, correspondiente a los períodos 2018, 2019 y 2020, por lo que el municipio lleva adelante los pasos administrativos para lograr el cumplimiento de las obligaciones derivadas del marco regulatorio vigente.