Ricardo Hein disparó contra su hijo Darío, quien se halla grave en el Hospital de Oberá. Su esposa fue herida en el hombro. El agresor se escapó y está armado, según alertaron las víctimas.

Un verdadero drama familiar se desató esta tarde en una chacra de la localidad de Colonia Alberdi, donde un colono atacó a tiros a su propio hijo y a su nuera, tras lo cual se dio a la fuga.

Se trata de Ricardo Hein (66), quien hasta entrada la noche de este lunes era intensamente buscado por efectivos de diferentes dependencias de la Unidad Regional II de Oberá.

Las víctimas fueron identificadas como Darío Martín Hein (38) y su esposa Natalia Pereira (27).

Según informó la médica policial en turno, el hombre se encuentra en grave estado, ya que la bala generó compromiso en pulmón izquierdo y hemorragia interna. En tanto, la mujer presenta una herida de arma de fuego en el hombro derecho, sin orificio de salida.

La comisaría local fue alertada alrededor de las 16 de un enfrentamiento familiar ocurrido en Lote 101, en la zona rural de Alberdi.

Según las víctimas, Ricardo Hein los atacó con un revólver calibre .22, aunque por el momento no trascendieron los motivos.

Una patrulla acudió al lugar, constataron lo sucedido y trasladaron a los heridos al Hospital Samic de Oberá, donde permanecen.

En paralelo, con personal de distintas dependencias de la UR II se inició la búsqueda del agresor, quien estaría armado, lo que denota la peligrosidad del caso.

En horas de la tarde se desplegaron unidades especiales para el rastrillaje terrestre y apoyo aéreo con dron. Se trata de una zona con montes y plantaciones que el Hein conoce muy bien, quien además podría beneficiarse con la oscuridad de la noche, aunque la búsqueda persiste.

El mismo es de contextura delgada, tez morocha, 1,70 metro de altura, cabellos castaños, y vestía pantalón tipo jeans color azul y camisa color blanca.