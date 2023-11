Debido a la unificación de la D y la C, la AFA piensa en agregar un nuevo torneo para el fútbol argentino.

El rumor de una nueva categoría en el fútbol argentino se está conviertiendo en realidad. La unificación entre la Primera D y Primera C deja un lugar vacante para implementar un nuevo torneo. Sin aún confirmación oficial desde la Asociación del Fútbol Argentino, se van conociendo características del nuevo campeonato.

Llamado Torneo Promocional Amateur, en él se buscará juntar clubes amateurs, con los equipos de la D que no se puedan adaptar al índole profesional que obliga la unificación de esta con la C.

Este sería integrado por 13 ó 14 equipos, sujeto a cambios y su formato aún se desconoce. Los jugadores que integrarán el nuevo campeonato deberán ser menores de 25 años, con la idea de que los clubes funcionen como formadores.

Debido a esto, hay clubes que ya se están probando. Por ejemplo en el Social Atlético Televisión (SAT), 87 futbolistas se presentaron a las pruebas. También se sabe qué Provincial de Lobos, Camioneros de Luján, Everton de La Plata y Metalúrgicos serían algunos de los otros clubes que se sumarían.

En esta categoría, unificada entre la Primera C y Primera D, dirán presente los equipos que no ascendieron de la C a la B, todos los de la D (los que se adapten al profesionalismo, sino jugarán el nuevo Torneo Promocional Amateur), e Ituzaingó, quien descendió desde la vieja B Metropolitana este año.