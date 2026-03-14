Bolsonaro fue trasladado al hospital tras presentar escalofríos y vómitos. El diagnostico es bronconeumonía, es decir con líquido en los pulmones.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo, fue hospitalizado este viernes tras sufrir una bronconeumonía en la prisión en Brasilia en que está recluido y no tiene previsión de alta, informó su hijo, el senador Flávio Bolsonaro.

El líder de la ultraderecha brasileña, trasladado al hospital tras presentar escalofríos y vómitos en la madrugada del pasado viernes, fue diagnosticado con bronconeumonía, es decir con líquido en los pulmones, como consecuencia de una broncoaspiración, afirmó su primogénito en una rueda de prensa en la puerta del centro sanitario DF Star de Brasilia.

“Conversé rápidamente con los médicos y dijeron que esta fue la más grave de las veces que ha sido internado aquí por la cantidad de líquido en los pulmones. Nunca sus pulmones se llenaron de tanto líquido, proveniente de la broncoaspiración de líquidos en su estómago”, afirmó. Según el senador, tal condición es considerada como muy peligrosa debido a que puede generar una grave infección.

Escalofríos y un cuadro de “bastantes” vómitos

El problema le provocó fiebre alta, reducción del oxígeno en la sangre y escalofríos, según le explicaron los médicos a Flávio Bolsonaro, elegido por el exmandatario como su sucesor político y candidato de la ultraderecha a las elecciones presidenciales de octubre próximo.

El boletín médico divulgado poco después por el hospital DF Star confirmó lo dicho por el senador. Según sus médicos, los exámenes iniciales de imagen y de laboratorio «confirmaron bronconeumonía bacteriana bilateral», provocada posiblemente por broncoaspiración.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro. EFE/André Borges

Agrega el boletín que el expresidente fue ingresado en una unidad de terapia intensiva, en donde es sometido a un tratamiento con antibióticos por vía venosa y soporte clínico no invasivo. Flávio Bolsonaro aprovechó para insistir en que, por razones humanitarias, la Corte Suprema le conceda la prisión domiciliar al expresidente, algo que el Supremo ha negado en diferentes oportunidades.

“Están jugando con la vida de mi padre. No pueden quedarse con esa posición de que se trata de algún tipo de melindre o con la paranoia de que él puede fugarse”, afirmó el senador, que es considerado como el principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones.

Constantes problemas de salud de Bolsonaro

Jair Bolsonaro enfrenta desde 2018 diversos problemas de salud relacionados con el atentado con cuchillo que sufrió durante la campaña presidencial de ese año, cuando resultó herido en el abdomen. Desde entonces, el exmandatario ha sido sometido a varias hospitalizaciones y procedimientos médicos para tratar complicaciones derivadas de aquella agresión.

Esta es la primera salida de Bolsonaro desde que comenzó a cumplir su condena por tentativa de golpe de Estado, en el Complejo Penitenciario de Papuda, el pasado 15 de enero.

La última vez que estuvo hospitalizado fue cuando estaba preso en una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia, cuando fue sometido a cuatro cirugías y permaneció ingresado entre el 24 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de este año.

En septiembre del año pasado, el exmandatario fue condenado por la Corte Suprema de Brasil por “liderar” un complot para intentar “perpetuarse en el poder”, luego de ser derrotado en las elecciones presidenciales de 2022 por el actual presidente de la nación suramericana, Luiz Inácio Lula da Silva. Además de la condena, Bolsonaro está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060.