Boca recibirá a Racing este miércoles en La Bombonera desde las 21:30 (hora de la Argentina), por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en un encuentro en el que el Xeneize intentará hacerse fuerte de local para lo que será la vuelta en el Cilindro de Avellaneda.

El conjunto dirigido por Jorge Almirón viene de ganarle a Platense 3-1 en el debut de la Copa de la Liga, con goles de Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Cristian Medina. Mientras que el equipo de Fernando Gago empató 1-1 ante Unión en Santa Fe, con un equipo alternativo, por la primera fecha del torneo doméstico.

El historial de Fernando Gago frente a Boca como entrenador

El entrenador se enfrentó en cinco oportunidades contra el Xeneize y mantiene un historial muy parejo, aunque con títulos a su favor. Tiene dos victorias para cada lado y un empate. El último partido data de abril de este año por la fecha 14 de la última Liga Profesional en la que el Xeneize se impuso por 3-1 en la Bombonera.

La probable formación de Boca vs. Racing, por la Copa Libertadores

Sergio Romero; Marcelo Weigandt o Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Exequiel Zeballos o Luis Advíncula, Cristian Medina, Pol Fernández o Jorman Campuzano, Valentín Barco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

El posible once de Racing vs. Boca, por la Copa Libertadores

Gabriel Arias; Facundo Mura o Tobías Rubio, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Jonathan Gómez o Agustín Almendra, Aníbal Moreno, Nicolás Oroz; Agustín Ojeda, Maximiliano Romero y Gabriel Hauche.

Agustín Almendra EXPLOTÓ contra Darío Benedetto antes del Boca-Racing: lo trató de BUCHÓN y habló de «problemas personales»

El camino de Agustín Almendra en Boca tuvo muchos altibajos y polémicas. El mediocampista era uno de los proyectos más importantes del Xeneize, pero por algunas indisciplinas y problemas personales quedó trunco. En uno de esos últimos episodios, Darío Benedetto destrozó al volante con duras declaraciones. Ahora, por los cuartos de final de la Copa Libertadores, se volverán a encontrar y el Pipa no solo mantuvo su postura, sino que además redobló la apuesta.

El delantero de Boca dio una entrevista con ESPN en la previa del cruce ante Racing y no esquivó el tema de su viejo entredicho. “No me arrepiento, quedé como un bocón, pero no me arrepiento. Yo sé por qué lo hice y el grupo también, eso me deja tranquilo”, respondió Benedetto.

