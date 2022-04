Uno de los máximos exponentes de la música urbana argentina y el cantante cordobés, lanzaron la esperada canción que se estrenó primero en Spotify y luego en Youtube que enseguida acumuló cientos de miles de reproducciones.

El productor musical Bizarrap, uno de los máximos exponentes de la escena urbana argentina, lanzó este lunes su esperada “BZRP Music Session #23” junto al cantante cordobés Paulo Londra, quien sigue dando pasos firmes en su regreso a la escena musical y cosechando millones de nuevas reproducciones.

La canción, que conecta el ritmo del reggaetón con el sonido de los sintetizadores del synth-pop de los ochenta, se estrenó primero en Spotify y luego llegó con algunas demoras a YouTube.

“No entiendo porque llaman si antes nadie llamo, no entiendo porque vienen si antes nadie vino. Esperan que yo sea alguien que saben que no va conmigo. Porque siento que yo alguna vez me perdí y hoy que me levanté, creo que nunca me fui”, canta en las primeras estrofas en alusión a su vuelta tras el final de su batalla legal por la que estuvo alejado de la industria durante dos años.

En la siguiente estrofa, se declara “siempre bendecido” aunque “hablen mal de lo mío” como “el periodista que está inventando lío”: “Eso no me importa, yo sigo en lo mío. La gente sabe como soy por eso está conmigo”, canta.

La colaboración entre ambos artistas surgió a partir de un cruce de mensajes que inició en privado Londra para hacerle un pedido muy especial a Bizarrap: “Era para decirte que hagamos la BZRP Session. No sé si es mucho pedir, pero quería reservar el número 23 si se puede, sino todo bien. Avisame qué onda”, rompió el hielo el cantante.

El productor, quien compartió en un posteo el chat entre ambos, respondió ante el pedido sobre un número que trajo todo tipo de especulaciones entre sus fanáticos: “Obvio que te reservo el 23. La hacemos cuando vos quieras”, le dijo a Londra.

Y en la noche del domingo, con una foto de ambos enfundando unas chaquetas de los Chicago Bulls donde brillara la leyenda del básquet Michael Jordan utilizando ese mismo número en la espalda, confirmaba el nombre del invitado para una sesión de la que circulaban incluso algunas imágenes “no oficiales”.

Un día antes, Bizarrap había anunciado la llegada de la sesión 23 con la imagen de un comunicado que remitía a aquél fax con el que el deportista anunciaba su regreso a la NBA en 1995; y hasta ponía el requisito de 23 millones de comentarios para lanzarla en las plataformas digitales, cumplido en apenas diecinueve horas.

“No lo puedo creer, no pensé que íbamos a lograrlo tan rápido. Son increíbles. Hoy a las 19 horas, BZRP #23 con Paulo Londra”, festejaba más temprano Gonzalo Conde, el productor argentino cuatro veces nominado a los Grammy Latino, antes de estrenar una sesión que por razones que nunca trascendieron había sido salteada y luego reservada para alguna colaboración estelar.