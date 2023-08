El trabajo articulado entre los foros de seguridad y las comisarías de la Unidad Regional X de Posadas han demostrado ser un ejemplo en planificación para la convivencia segura, acciones que son replicadas en distintas partes de la provincia de Misiones.



Con más de 15 narcokioscos desarticulados en los últimos meses y la detención de casi 30 personas sindicadas por diferentes ilícitos, que operaban en las zonas de los barrios A-4 y A3-2, la Policía avanza en la construcción de la red preventiva y de rápida respuesta integrada por las dependencias con asiento en Garupá, Candelaria y culmina este anillo de seguridad con las Comisarías y divisiones jurisdiccionales de la Unidad Regional I del centro capitalino.



Así lo destacaba Carlos Aranda, referente y presidente del foro de seguridad del Barrio A3-2 de Posadas «venimos trabajando en forma diaria con la comisaría de nuestra zona, y notamos como fuimos mejorando la seguridad, tenemos más patrullas que recorren, el vecino llama y ya mandan un móvil, detuvieron a quienes no hacían bien las cosas o andaban por el mal camino. No tenemos que bajar los brazos, tenemos que involucrarnos, esta calidad de vida que hemos ido ganando es para todos, siempre se dice cuando algo no funciona, pero también tenemos que destacar cuando se hacen bien las cosas», concluyó el vecino.



Cabe destacar, que con la implementación de la división motorizada en la zona y los rondines que caminan las zonas antes denominadas críticas, sumadas al trabajo encubierto de los agentes de investigación, se realizaron múltiples detenciones y se recuperaron objetos robados a residentes de los barrios, ubicando y allanando sus aguantaderos y secuestrando los vehículos en que se movilizaban.



Además, fueron 20 los detenidos por efectivos de la Unidad Regional X en los operativos barriales, buscados y acusados en el marco de investigaciones por distintos robos a propiedades privadas, establecimientos educativos y religiosos. Mediante exhaustivas pesquisas los hechos se esclarecieron en su totalidad, los bienes se recuperaron y se restituyeron a sus legítimos dueños.