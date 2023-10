Cuatro argentinos están nominados para el premio, con Lionel Messi como máximo candidato. Antes de la ceremonia en el Théâtre du Châtelet, en París, los jugadores más destacados del mundo, junto a sus parejas, mostraron todo su glamour.

El Théâtre du Châtelet, en París, se vistió de gala este lunes 30 de octubre, esperando con ansias la entrega del Balón de Oro por parte de la revista France Football. Con la victoria en la Copa del Mundo en Qatar 2022, cuatro jugadores del seleccionado nacional se encontraban entre los nominados para el prestigioso premio e hicieron gala de su estilo en la alfombra roja más esperada por el mundo del fútbol.

La diseñadora Patricia Doria, brindó su análisis de cada uno.



En esta pasarela del glamour, tanto las estrellas del deporte como sus parejas muestran sus looks. Es que la alfombra roja que se desplegó para recibir a los jugadores rebosó con estilos únicos que fueron preparados meticulosamente para la ocasión.

Es que más allá de sus habilidades en el campo, con una temporada estelar que tiene a la Argentina en el centro de atención, con Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Emiliano “Dibu” Martínez como figuras destacadas tras la Copa del Mundo, el Balón de Oro es una ocasión ideal para que estas figuras destaquen su presencia y elegancia.

Los mejores looks de la alfombra roja del Balón de Oro 2023

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo El capitán argentino es uno de los candidatos al Balón de Oro. Llegó a la gala con su familia, todos con el color oscuro como dominante en sus looks /REUTERS/Stephanie Lecocq

El astro de la Selección, Lionel Messi, llegó a la gala junto a su familia y, como es costumbre en estas ocasiones, todos posaron en la alfombra roja. En este caso, estuvieron a tono con el color negro. Antonela Roccuzzo, la esposa del 10, eligió un vestido largo con escote asimétrico Los hijos de la pareja, Thiago, Ciro y Mateo, posaron con tres looks idénticos dentro de un estilo elegante sport: pantalón de vestir, zapatillas blancas, camisa blanca y saco negro. En tanto, el capitán argentino optó por un traje con moño oscuro.

La diseñadora Patricia Doria analizó: “Messi lució impecable. Vistió un traje negro, con el botón cerrado, acompañado de una pajarita negra y una camisa blanca inmaculada. Su apariencia me hace pensar en las alfombras rojas del mundo del deporte, que ahora se fusionan con las de los actores. Ya sea idea suya o de su estilista, crearon un look atemporal, versátil y correcto, tanto para él como para sus hijos”.

“En cuanto a Antonela -siguió Doria- llevaba un vestido asimétrico con un hombro bordado, simple pero elegante. Aunque, en mi opinión, le hubiera favorecido un aro en el lado opuesto para resaltar. No llevaba collar, optando por una limpieza absoluta en su look. El clutch podría haber sido de otro tono para romper con la monotonía. El vestido no resalta completamente su figura. Tal vez buscó una sencillez extrema para no opacar a su marido, quien claramente era el centro de atención”.

Emiliano “Dibu” Martínez El arquero de la Selección Dibu Martínez, y su mujer Mandinha Martínez, en la gala del Balón de Oro 2023 /REUTERS/Stephanie Lecocq

El guardameta Emiliano “Dibu” Martínez, otra de las figuras estelares del fútbol argentino a nivel mundial, quedó en el puesto 15° de la premiación, a la que llegó con su pareja, la brasileña Mandinha Martínez. “Al igual que Messi, en este caso, el look de Dibu es correcto, pero con un toque moderno. La sastrería ha sido actualizada, incorporando una solapa arrasada que contrasta con otra textura. Los zapatos, con una apariencia agamuzada, se desvían del clásico botón y optan por una traba, lo que le da un toque distintivo. Aunque es arriesgado elegir esos zapatos en particular, el resultado es realmente acertado”, dijo Doria.

Y sumó: “En cuanto a Mandinha, su elección es clásica, similar a lo que vimos con Antonela. Ambas optaron por un diseño tradicional, probablemente para no errar. Su vestido, que muestra la pierna, recuerda a aquel icónico momento de Angelina Jolie en los Óscar. El collar es adecuado, aunque siento que hay demasiado cabello suelto. Antonela, por su parte, decidió recogerlo, lo que considero una elección más acertada. Evita que haya demasiada información visual. Las joyas que eligió Mandinha son discretas, y las sandalias, aunque dejan el pie muy expuesto, tienen un toque de joyería. En general, su look es impecable, pero podría haber tenido un poco más de personalidad. Es probable que no quisieran opacar a sus respectivos maridos con sus elecciones”.

Julián Álvarez Julián Álvarez, campeón del mundo con Argentina, y su pareja María Emilia Ferrero antes de la premiación /REUTERS/Stephanie Lecocq

El delantero del Manchester City, Julián Álvarez, nominado al Balón de Oro, llegó a la gala con María Emilia Ferrero. Doria consideró: “En el caso de Julián, contó con excelentes asesores, ya que su estilo fue interpretado a la perfección. Optó por prescindir de la pajarita y eligió una camisa negra con corbata negra, una combinación que está en plena tendencia. Además, destacó la solapa rosada y sus zapatos. Su elección fue clásica”.

“Ella optó por un diseño con cortes asimétricos, el conocido cut out, que resalta su figura. Aunque es un diseño complicado, logra equilibrar las asimetrías: por un lado, muestra la pierna y por el otro, el brazo descubierto. Con el cabello recogido, luce impecable, proyectando una imagen de juventud. Ambos lucen perfectos. Sin embargo, es evidente que, al igual que otras, ella no quiso arriesgarse demasiado y se mantuvo dentro del concepto del Little Black Dress. A pesar de ello, supo darle un giro moderno con los cortes asimétricos, aprovechando su figura para lucirlo de la mejor manera”, agregó la diseñadora.

Lautaro Martínez Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez posaron en la alfombra roja del Balón de Oro 2023. El delantero del Inter está entre los nominados /Reuters

El jugador del Inter de Milán, Lautaro Martínez, llegó a la gala con su pareja Agustina Gandolfo. “Lo distintivo en el atuendo de Lautaro es la incorporación de un chaleco. Sin embargo, su pajarita parece estar torcida y ha añadido un pañuelo al conjunto. El saco, a simple vista, parece un poco corto. A pesar de estos detalles, su elección sigue la línea de la de sus compañeros”, opinó Doria.

Al tiempo que aportó: “El vestido de ella destaca por su exotismo. Las plumas, que son tendencia en las pasarelas, adornan su atuendo. El color verde inglés, combinado con partes translúcidas que dejan entrever su figura, le da un aspecto compacto y cerrado. Es un diseño cargado de detalles, lo que podría considerarse como mucho discurso en términos de moda. Afortunadamente, optó por recoger su cabello y, hay que decirlo, tiene un rostro hermoso. Sin embargo, con tanta información en su vestimenta, la imagen resulta un tanto rígida. Su elección rompe con la tendencia que seguían las demás mujeres presentes. Aunque llama la atención, la percepción general es de rigidez”.

Erling Haaland Erling Haaland posó con su pareja Isabel Johansen, en este caso, con una elección algo más brillosa y colorida que las de los futbolistas argentinos /REUTERS/Stephanie Lecocq

El jugador noruego Erling Haaland llegó a la ceremonia con Isabel Johansen, su pareja. Bajo la óptica de Doria, “Haaland parece haber decidido ir a lo grande con su elección. Su sastrería evoca el cine de los años 80, una tendencia que también se ha observado en Hollywood recientemente. La solapa ancha recuerda a la de los rockeros de esa época, y las solapas cruzadas, que eran muy populares a finales de los 80, están presentes en su atuendo. Aunque se le ve un poco del puño de la camisa, lo ideal sería que se viera un poco menos, pero aún así, está adecuado”.

“En cuanto a ella -amplió Doria-, optó por un solero básico, pero los pailettes y la textura del vestido resaltan su figura. El largo del vestido, que supera su altura, crea una ilusión de mayor longitud, dándole una apariencia más estilizada. El collar discreto y el cabello recogido ponen el foco en el vestido, mientras que el clutch se fusiona con el tono del vestido. Aunque podría haberse arriesgado un poco más con el clutch, es evidente que algunas decisiones se tomaron para no llamar demasiado la atención. Y, la verdad, no hay nada de malo en querer mantener un perfil bajo en ciertas ocasiones”.

David Beckham David Beckham y un traje clásico en azul marino, con el saco cerrado y la camisa blanca como detalles /REUTERS/Stephanie Lecocq

David Beckham es una de las figuras más esperadas en las alfombras rojas del planeta. El exfutbolista, quien lidera el Inter de Miami en el que juega a Messi, eligió un look clásico para esta ocasión. “David, siempre impecable, ha decidido darle un giro moderno a su sastrería. Optó por una solapa de tamaño intermedio, no demasiado grande, con detalles en satén. Sin embargo, lo que realmente destaca es el diseño cruzado que eligió. Parece que pensó: ‘Voy a vestir un traje como todos, pero le añadiré un toque personal’, y decidió abotonarlo de manera asimétrica, al estilo de una bata”, afirmó la diseñadora.

“Es una elección sumamente interesante y contemporánea. Complementó su look con una corbata fina en tono azul y una impecable camisa blanca. Tiene muy claro cómo quiere presentarse y, más allá de su innegable presencia, ha logrado añadir un toque de modernidad a su atuendo. No se limitó simplemente a vestir un traje; reflexionó sobre cómo quería lucirlo”, agregó.

Kylian Mbappé El francés Kylian Mbappe llegó a la gala con un traje color gris clásico, acompañado de camisa y zapatos negros /REUTERS/Stephanie Lecocq

Kylian Mbappé llegó a la ceremonia del Balón de Oro con un traje clásico. “La elección de abotonadura sigue una tendencia actual. Parece que la moda en sastrería para hombres busca romper con el esquema simétrico tradicional, ya sea en trajes cruzados o en aquellos que se abotonan en el primer o segundo botón, dependiendo de la estructura del cuerpo. En el caso de Kylian, su elección es acertada; luce muy bien vestido. Sin embargo, el reloj me resulta un poco distractor. Tal vez hubiera sido mejor optar por un look más limpio, especialmente considerando su fuerte presencia”, detalló Doria.

Y añadió: “La combinación de camisa negra con corbata negra y ese traje gris con un ligero brillo es acertada. Y en cuanto al calzado, aunque no estoy seguro si tiene la punta cuadrada, sin duda luce impecable. Es sorprendente ver cómo los futbolistas, en la actualidad, ponen tanto énfasis en su apariencia, desde el corte de pelo hasta el vestuario, asemejándose a modelos de pasarela o estrellas de Hollywood. De hecho, alguien como Brad Pitt podría vestir de esa manera sin problemas. Es fascinante observar cómo se fusionan estos mundos”.

Jude Bellingham y Vinicius Junior Los jugadores del Real Madrid Jude Bellingham y Vinicius Junior en la alfombra roja. Ambos están nominados al Balón de Oro /REUTERS/Stephanie Lecocq

Bernardo Silva El jugador portugués Bernardo Silva combinó su look con el de su pareja, Ines Tomaz /REUTERS/Stephanie Lecocq

Eden Hazard El futbolista recientemente retirado Eden Hazard llegó con parte de su familia al evento: todos optaron por un estilo clásico en tonos oscuros /REUTERS/Stephanie Lecocq

Djibril Cisse Uno de los looks más osados fue el del exfutbolista Djibril Cisse en la gala del Balón de Oro 2023. Zapatos celestes, el torso algo descubierto y un traje blanco con detalles de pajaritos /REUTERS/Stephanie Lecocq