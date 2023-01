El irlandés fue embestido por un auto que circulaba «a toda velocidad», aunque por suerte salió ileso.

Conor McGregor se llevó un flor de susto tras sufrir un accidente similar al de Lionel Scaloni en España. Lo que pasó fue que el luchador de MMA fue atropellado por un auto mientras andaba en bicicleta. Una situación que quedó plasmada a través de sus redes sociales.

McGregor se encontraba de paseo con motivo de su preparación física para volver a las jaulas, justo cuando se lo llevaron puesto «a toda velocidad«. Por suerte, el irlandés no sufrió lesiones y eso se lo adjudicó a su conocimiento en las artes marciales.

«Sufrí un golpe de un vehículo justo por la parte de atrás. El conductor no pudo verme y a toda velocidad me arrolló. Gracias a Dios, a la lucha libre y al judo he sobrevivido. Es desagradable porque podría haber muerto en el lugar de los hechos«, explicó.

Nick, el infractor, se mostró “muy arrepentido”, pidió disculpas y llevó a McGregor hasta la puerta de su domicilio.

Conor McGregor, acusado por supuesta violencia de género

La Justicia de España investiga a McGregor por una supuesta agresión física a una mujer en un yate durante los festejos de su cumpleaños número 34.

El caso había sido archivado por falta de pruebas, pero lo reactivaron en las últimas semanas ya que, según la víctima, tiene las suficientes evidencias para que el irlandés declare en el banquillo.

Por lo pronto, el juzgado de Ibiza interrogará a la presunta víctima, lo que podría propiciar la intervención de McGregor ante un magistrado para dar su versión de los hechos.