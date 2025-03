En un emotivo acto se realizó esta mañana el cambio de autoridades en el Hospital de Nivel II de Puerto Rico. El doctor Joel Cibils, luego de 12 años a cargo de la dirección del hospital accedió al beneficio de la jubilación y en su lugar fue designada hoy la doctora Gabriela Paola Fantín, quien se desempeñaba como Gerente Asistencial de la institución sanitaria.

La Lic. María Elena Sosa fue designada, a partir de la fecha, como Gerente Asistencial del Hospital.

El Ministro de Salud Pública, Dr. Héctor González encabezó el acto de cambio de autoridades acompañado por los Subsecretarios de Salud, Dr. Héctor Proeza, de Atención Primaria y Saneamiento Ambiental, Dr. Danielo Román Silva y de Recursos Humanos y Planificación, Dr. Rodolfo Fernández Sosa y la Directora de Zona Centro Paraná, Dra. Raquel Amiel. Estuvieron presentes también los Intendentes de Puerto Rico, Carlos Koth, de Garuhapé, Gerardo Schmit, de Ruiz de Montoya, Víctor Vogel y de Capioví, Ramón Arrúa, funcionarios locales, personal de salud y familiares.

El doctor Cibils agradeció a todo el equipo de salud del Hospital estos años de trabajo en equipo y con un claro fin que era fortalecer el servicio de salud publica de Puerto Rico y de la región. “Hoy me toca despedirme, estoy muy agradecido con todos, al mirar el camino recorrido veo una marca y una huella muy importante en materia de salud, recuperamos el prestigio de la salud pública en esta zona con el apoyo de todos. Conformamos un equipo importante, nos enfocamos en mejorar la gestión y la calidad, incorporamos prestigiosos profesionales con el claro objetivo de trabajar para la gente, que son nuestros usuarios principales. Me pone muy feliz que el grupo que me sucede es un equipo muy comprometido con la salud y altamente capacitado”.

Por su parte, la flamante directora Fantin agradeció al doctor Cibils por sus enseñanzas en estos años de trabajo con él y que continuarán con su legado. “Hoy es un día de muchas emociones, tengo una vocación de servicio que se ha demostrado todo este tiempo y siempre resalto que tenemos que trabajar desde la humildad y el amor al prójimo. Tenemos que tener empatía con ese vecino que llega al hospital porque viene con un problema de salud a resolver . Quiero agradecer a mis compañeros de trabajo y a mi familia que son mi apoyo de todos los días.

El Intendente de Puerto Rico agradeció el trabajo de estos años del doctor Cibils y brindó su apoyo a la nueva directora.

El Ministro de Salud Pública, Héctor González, agradeció al doctor Cibils por su trabajo en estos 12 años al frente de la dirección del Hospital y dio la bienvenida a la nueva directora, la doctora Fantin quien “seguirá adelante con la gestión que vienen realizando en materia de salud en el Hospital y que contará con el apoyo de todo el equipo de salud de la provincia como siempre venimos haciendo en todos los efectores de salud”.