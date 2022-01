El paciente compartió su testimonio en un podcast, donde confesó que el virus pandémico causó un «profundo impacto en mi autoconfianza y mis habilidades en la cama».

Luego de dos años bajo la pandemia del coronavirus, nos familiarizamos con las secuelas que el virus pandémico puede dejar en aquellos que se recuperan de una infección, como la pérdida del olfato o el gusto por un extenso período de tiempo. Sin embargo, un testimonio viral elevó alerta sobre otro posible efecto del Covid: el encogimiento del pene.

En el último episodio del podcast «How to Do It | Sex Advice with Stoya and Rick«, un hombre estadounidense de unos 30 años confesó que está lidiando con este peculiar efecto secundario a largo plazo del Covid-19. El sujeto, quien decidió permanecer anónimo, afirmó en su carta que antes de enfermarse su miembro tenía un tamaño «superior al promedio«. Sin embargo, luego de contraer el coronavirus en julio de 2021 y ser hospitalizado, el hombre notó que se había encogido al menos una pulgada y media (casi cuatro centímetros).

«Cuando salí del hospital, tenía algunos problemas de disfunción eréctil. Esos mejoraron gradualmente con algo de atención médica, pero parece que me quedé con un problema duradero«, escribió el hombre, que no reveló si recibió las vacunas contra el coronavirus. «Aparentemente, se debe a un daño vascular, y mis médicos parecen pensar que es probable que sea permanente«, agregó.

Este no es el único testimonio de este tipo. Un estudio publicado en la revista médica The Lancet el año pasado analizó a más de 3700 personas positivas de Covid con efectos secundarios a largo plazo. El estudio identificó más de 200 síntomas potenciales de varias áreas diferentes del cuerpo, entre los cuales se encontraban informes de «disminución del tamaño de los testículos/pene» (aunque estos aparecieron en una pequeña minoría, menos del 10%).

¿Por qué el pene se encoge al tener Covid?

Charles Welliver, especialista en salud masculina y urólogo, participó del podcast y afirmó que el virus puede causar disfunción eréctil y, en algunos casos, un encogimiento del pene si la disfunción eréctil persiste durante cierto período de tiempo: «Probablemente, todos los hombres que tienen una disfunción eréctil significativa… probablemente se encojan un poco«.

¿Por qué sucede esto? Las respuestas no son absolutas, pero a través de estudios preliminares se logró dibujar algunas teorías. La Dra. Ashley G. Winter, uróloga y doctora en medicina sexual, habló en el podcast para afirmar que los efectos negativos de Covid en el pene pueden tener que ver con algo llamado disfunción endotelial, un término que se refiere al funcionamiento deficiente del revestimiento de los vasos sanguíneos.

Mientras tanto, un estudio publicado en el World Journal of Men’s Health por la Facultad de Medicina Miller mostró que la disfunción generalizada de las células endoteliales por la infección por Covid-19 puede contribuir a una disfunción eréctil significativa.

A pesar de la finalidad del diagnóstico que recibió el invitado del podcast, tanto Welliver como Winter afirmaron al público que existen formas de tratar este particular efecto secundario del Covid. Aunque inicialmente se pensó que una dosis baja de medicamentos para la disfunción eréctil podría ayudar, Welliver dice que los tratamientos de estiramientos y dispositivos de vacío pueden ayudar a recuperar la circunferencia y la longitud perdidas. «Hay muy buenos datos que muestran que eso es posible«, afirmó Welliver.