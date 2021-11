En total hay 410.000 habilitados en el extranjero. A pedido de la oposición se enviaron más urnas para evitar demoras en los consulados más concurridos

Los argentinos que viven en Nueva Zelanda iniciaron los comicios

Los argentinos que viven e n Australia y Nueva Zelanda ya comenzaron a votar en los respectivos Consulados , según informó este domingo la Cancillería. En total, en exterior hay cerca de 410 mil personas habilitadas para votar. Es por eso que los partidos políticos comienzan a mirar con más atención qué pasará en las urnas de los consulados, principalmente, en Europa y en Estados Unidos.

Los ojos estarán puestos especialmente en España (102.486 electores), Estados Unidos (95.311) y Brasil (21.599), que acumulan casi la mitad del total de los argentinos habilitados que viven fuera del país, según fuentes oficiales. La oposición, que confía un cómodo triunfo basado en los antecedentes de 2019, reclamó más urnas y centros de votación. La Justicia respondió a ese pedido con medidas para acelerar la votación y envió urnas para reforzar la logística en los consulados más concurridos.

Una de las argentinas que ya votó en Australia

Más allá de esos países clave, Argentina dispuso, en total, 261 mesas electorales en 88 jurisdicciones para que aquellos ciudadanos que hayan mudado su domicilio puedan ejercer su derecho.

El voto en el exterior no es obligatorio, quizás por ese motivo en la elección presidencial de 2019 votaron apenas el 15% de los inscriptos. El número, que rozó los 50.000 sufragios, se triplicó en comparación con las presidenciales de 2015. En los últimos comicios, suelen verse largas filas en los consulados de Barcelona, Miami y Montevideo, los más populosos en las jornadas electorales, recordaron fuentes oficiales.

Por tal motivo, Juntos pidió la semana pasada a la Cámara Nacional Electoral, que supervisa la organización de los comicios, medidas extraordinarias para evitar demoras como las que ocurrieron en 2019. La oposición pidió que se habiliten más urnas y mesas de votación en los consulados más concurridos para agilizar el proceso y, así, incentivar a los electores habilitados.

A diferencia de lo que ocurre en Argentina, donde votan 350 personas por cada mesa, en el exterior podrían sufragar más de 2000 por urna, remarcaron en Juntos. Aunque el número de electores crece año tras año, las elecciones legislativas suelen despertar menos interés que las presidenciales.

Los antecedentes entusiasman a la oposición. Cuando Mauricio Macri perdió la última elección presidencial, los argentinos que viven en el exterior lo eligieron con el 77% de los votos, una cifra muy superior a la que consiguió dentro del territorio nacional. Esta vez, desde Juntos esperan una diferencia aún mayor. Las urnas que se usarían en las PASO, en el centro de distribución del Correo Argentino

¿Quiénes están habilitados para votar? Aquellos argentinos que establecieron domicilio extranjero en su DNI (ante el consulado correspondiente) antes del 18 de mayo, así como los que ya figuraban en el padrón electoral con su dirección extranjera actualizada. Los votantes deberán presentarse en la delegación argentina más cercana entre las 8.00 y las 18.00 (hora de cada país) del próximo domingo.

Las personas que no hayan actualizado su residencia en el extranjero y todavía figuren con un domicilio argentino en el DNI no podrán votar en las sedes consulares, y tendrán que justificar la no emisión de su voto. Es un trámite que se realiza dentro de un plazo de 60 días posteriores a la elección, en el que la persona debe llevar los documentos que acrediten los motivos de su ausencia.