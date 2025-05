La menor había viajado a Villa Carlos Paz en octubre de 2024, pero sufrió una descompensación durante el regreso a Posadas. La familia apelará el fallo que absolvió a los imputados



A más de seis meses de la muerte de Juanita Sirimarco, la nena de 13 años que sufrió un shock séptico al regresar de un viaje de egresados de primaria en Misiones, el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Posadas decidió archivar la investigación al considerar que no había responsables penales en el caso.

Luego de que se abriera una causa por oficio para esclarecer cuáles fueron las circunstancias en la que la menor de edad perdió la vida, este jueves el juez Ricardo Balor dio a conocer una resolución, en la que determinó que no existió delito por parte de los adultos encargados de la guarda.

En el escrito, el magistrado argumentó su decisión con base en los testimonios de compañeros de Juanita, docentes, coordinadores y personal médico, que fue interrogado durante la investigación. Entre ellas, destacó la palabra de una madre acompañante y enfermera que aseguró no existió una situación de riesgo en el viaje de regreso.



“Si yo hubiera visto peligro, le hubiera dicho a la maestra que pare”, afirmó la mujer en su declaración, a la que tuvo acceso el medio local Misiones Online. Por este motivo, el juez planteó que la nena fue constantemente acompañada desde que presentó síntomas hasta su traslado y que los responsables actuaron con la diligencia debida durante la emergencia médica.



En este sentido, Balor descartó cualquier acusación de omisión de auxilio al señalar que se brindó asistencia de manera oportuna. “Docentes y coordinadores brindaron asistencia en forma oportuna, utilizando los recursos disponibles y actuando dentro de un contexto limitante”, resolvió.



De la misma manera, el magistrado evaluó la decisión de la madre de Juanita de solicitar una ambulancia en lugar de aceptar un vehículo de la empresa de turismo, lo que consideró que retrasó el acceso a la atención médica de la menor de edad.

Por otro lado, apuntó que el impedimento para realizar una autopsia, debido a que la familia optó por cremar los restos, limitó la precisión para determinar las causas de la muerte. “No se advierte una relación causal entre una conducta específica y el desenlace, tratándose de una infección de evolución rápida, cuya gravedad excedía la capacidad de previsión de los responsables”, concluyó.

Poco después de que se conociera el fallo, la familia Sirimarco Díaz confirmó que apelarán la resolución de Balor y que iniciarán una demanda en el fuero civil contra la institución académica, la empresa de turismo Viaturez y la aseguradora del viaje. Según la información publicada por El Territorio, la madre de Juanita, Claudia Díaz, y su abogado, Miguel Cassetani, elevarían el documento en las próximas horas.

“El juez tiene su postura y nosotros tenemos la nuestra, vamos a apelar”, aseveró la madre de la menor. En línea con esto, la querella sostuvo que se trató de un homicidio culposo y acusó como presuntos responsables a la profesora del ICRA y a los coordinadores del viaje.



“Cuando llegó ya era tarde, como me dijeron en la guardia del hospital”, recordó la mujer al indicar que la menor se encontraba en un “shock irreversible”. Asimismo, la mujer afirmó: “Más no me pueden lastimar”, respecto al fallo que se dio a conocer este jueves. No obstante, apuntó que “hasta el último día de mi vida seguiré buscando justicia por Juanita”.

La muerte de la menor ocurrió el 13 de octubre de 2024, poco después de que regresara del viaje de egresados escolar que tuvo como destino a la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz. Según relataron los testigos, la nena comenzó a sentirse mal durante el trayecto y, apenas llegaron a Posadas, fue ingresada al Hospital Pediátrico Fernando Barreyro.

Luego de que la sometieran a un tratamiento de hidratación y le realizaran varios estudios médicos, a la adolescente le diagnosticaron una sepsis, producto de haber dado positivo en Influenza B. Cuatro días más tarde, la familia confirmó su muerte.

Desde ese momento, la madre de la joven aseguró que su estado era tan grave que le había suplicado a la docente del curso para que frenara el viaje y la llevara a un hospital. “Cuando hablé con mi hija, me dijo ‘mamá, ya no puedo más, necesito bajarme’, y yo le pedí a la maestra que la llevara a un hospital, pero me dijo que no iba a parar porque estaban corriendo contra el tiempo”, recordó Díaz durante una entrevista para TN.

Por esta razón, la mujer afirmó que a su hija “la dejaron morir”, tras mencionar que había sufrido síntomas graves, entre ellos, vómitos, diarrea, fiebre y dolor corporal. Asimismo, lamentó la situación que la hicieron atravesar: “Cuánta humillación habrá sentido y vergüenza. Terrible el dolor que toleró”.