A partir de la política de gestión del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, que continúa potenciando su lineamiento de trabajo en torno al compromiso con el cuidado del medio ambiente y, en el marco del proyecto Infraestructura Verde, que lleva adelante este en la urbanización Itaembé Guazú de la ciudad de Posadas, se dio inicio a una nueva etapa de arborización.

El equipo, coordinado desde el Instituto, comenzó con el plantado, en los sectores 3 B, de 508 Viviendas Sustentables, y el 3 C.

En lo que atañe a las veredas, las especies elegidas fueron las nativas de pequeño porte, como la cerella y la pitanga; debido a la infraestructura de esta área, que posee redes de conductos de gas y demás servicios. Por otro lado, sobre la Avenida Pino Paraná, frente a las casas, se colocaron plantines de lapacho amarillo y, pata de buey, dado que el diámetro de las veredas lo permitía. En la Avenida Yerba Mate, que tiene como

intersección, la arteria de las Industrias, se realizó una reposición de plantas, y las elegidas fueron palo borracho y timbó. Respecto a la modalidad de trabajo, desde el Instituto, Claudia Reynoso, comentó que cada plantín es colocado con su tutor correspondiente y abonado con sustrato de alta calidad, con el propósito de que la planta crezca con fuerza, y de manera armónica.

Esta actividad se acompaña con tareas de sensibilización al vecino. En las charlas brindadas por el equipo, se informa a estos sobre las especies elegidas, sus características y cuidados, a partir de su conveniencia, dado que la elección de las especies no es azarosa, conlleva un análisis dentro de la planificación y, por tanto, es de sumo cuidado respetar el mismo. Esta concientización es relevante poque el cuidado de los árboles es tarea de todos, y los vecinos tienen un papel preponderante en ello.

Debido a lo mencionado anteriormente, se han tenido que extraer 27 árboles que no eran recomendados para veredas; dichos árboles debieron ser trasladados a otros sectores aptos para esas especies.

Las manzanas abordadas fueron las siguientes: 537, 539, 542, 547, 544, 543, 541, 543, 509, 511, 512, 513, 514, 16, 18 y 538. Y el corriente mes se ha planificado continuar con la actividad en el nuevo sector denominado 9. A la fecha, se llevan plantados 490 árboles. En el sector 3C, el cual comprende parte de los lotes con infraestructura y servicios que posee el Iprodha, se están finalizando tareas de limpieza y desmalezamiento, en conjunto con la municipalidad, que realiza la recolección de excedentes.



Desde el Instituto, trasmitieron a los vecinos frentistas interesados, que pueden acercarse a consultar a la delegación del Instituto sobre las especies y sus características. También se les proveerá información sobre la importancia de plantar césped en la vereda; este evita la pérdida de suelo, debido a las pendientes en los lotes. En este contexto, cabe mencionar que en el Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado a principios de semana, se compartió un programa organizado en conjunto por la Municipalidad de Posadas, Huella Verde, y la escuela 967 del sector 508 viviendas de Itaembé Guazú. Se realizó una charla sobre la importancia de la clasificación y separación de los residuos, en origen, y cómo contribuye esto a un ambiente saludable. Asimismo, se concientizó acerca de la importancia de mantener limpios los espacios propios y comunes, para prevenir enfermedades, como el dengue.

“Junto a los alumnos de 7 mo grado, se plantaron árboles en el espacio verde frente a la escuela, para dar vida a un nuevo sitio, esperando que los chicos se apropien del mismo, y lo cuiden, sabiendo que podrán disfrutarlo durante su vida” precisó Reynoso, en relación a la tarea comprometida que llevan adelante en Itaembé Guazú. También es importante mencionar que en breve se intensificarán los trabajos en la cortina vegetal que separa las viviendas de la travesía urbana de la Ruta Nacional Nº 12.

