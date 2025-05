Así lo expresó Victoria, una de las alumnas del BOP Nº 36 que participó de la visita guiada en la Cámara de Representantes de Misiones, donde los estudiantes conocieron de cerca el funcionamiento del Poder Legislativo y su rol en la vida democrática de la provincia.

La actividad comenzó con la bienvenida a cargo de la diputada provincial Norma Sawicz, quien acompañó al contingente en el inicio del recorrido y destacó la importancia de acercar a los jóvenes las instituciones democráticas.

Una de las docentes acompañantes, Analía Zarza, resaltó: “Es muy linda la experiencia, me gusta la interacción de quienes explican, con los alumnos; porque facilita y hace que los chicos entiendan bien la temática».

Durante la experiencia, los estudiantes visitaron el Recinto de Sesiones, donde se interiorizaron sobre el proceso legislativo y la dinámica del trabajo parlamentario. También recorrieron el Embajador Legislativo Misionero, un espacio tecnológico e interactivo en el que, guiados por el asistente virtual “Legis”, accedieron a contenidos digitales vinculados a la labor legislativa. Al respecto, la docente Zarza señaló: “Es muy buena la utilización de herramientas digitales para que los chicos entiendan mejor. Además, es algo interactivo, que es lo que a ellos les gusta. Salir del aula y vivir la teoría en la práctica los ayuda mucho en el aprendizaje”.

Además, valoró la conexión entre estas herramientas y la nueva ley de inteligencia artificial aplicada en las aulas: “Todo lo que sea en la parte digital es muy útil para la educación”.

La jornada culminó en el Salón de las Dos Constituciones, donde los alumnos participaron de una propuesta lúdica mediante la plataforma Kahoot!, repasando los conocimientos adquiridos a lo largo del recorrido de una manera divertida y participativa.

Las estudiantes Anabel Silva y Victoria Isabel Bóveda también compartieron sus impresiones. Anabel expresó: “Es mi primera visita y me pareció una oportunidad bastante buena, porque no conocía este lugar y me interesa todo lo que es el derecho y saber acerca de la política de la provincia”. Sobre la dinámica, añadió: “La explicación fue muy buena, entendible y con actividades muy divertidas. Nos están enseñando cosas que ya teníamos como conocimiento previo, pero nos incentivan a más”.

Por su parte, Victoria señaló: “Me pareció espectacular, muy lindas las instalaciones y como todo está organizado. Me gustó mucho la actividad con las computadoras en el camión y la del Kahoot! donde tuvimos que competir entre nosotros”. Y concluyó: “Es una buena manera de llegar a los estudiantes. Estaba aprendiendo mientras me divertía, y algunos datos relevantes ya me quedaron bien plasmados”.