Se jugó en Oberá la segunda fecha de los Prix de Ajedrez Misioneros 2025 y el Programa de Juego Responsable del IPLyC manifestó su apoyo a este evento, que se desarrolla como parte del 84 aniversario del Club de Ajedrez de la Capital del Monte.

Fue el sábado 17, en la Escuela 304, con la participación de más de 250 chicos. Desde Juego Responsable se ofrecerán charlas de prevención de adicciones en establecimientos educativos en los que se realiza el torneo y se entregarán tableros de ajedrez profesionales para los primeros ganadores de cada una de las categorías del torneo (sub 10, sub 12, sub 16 y libre) que se darán a conocer en noviembre.

La psicóloga Isabel Zilveti, presente en el encuentro, explicó que el ajedrez es una actividad de ocio agradable, placentera, que se fomenta en la población debido a sus amplios beneficios en la salud, en la calidad de vida y “en el ejercicio de habilidades cognitivas que utilizamos en el momento, pero que se replica en los diferentes aspectos de la vida”.

Mencionó la concentración, la atención sostenida en el tiempo, la planificación, en un proceso del juego donde hay instancias de ganar y de perder. Destacó el fuerte beneficio social que tienen estos espacios de encuentro “porque los chicos no solo participan y despliegan el juego, sino que antes y después juegan entre ellos, patean la pelota, se conocen, socializan. El sábado fueron 250 alumnos que se conocieron e interactuaron durante la mañana”.