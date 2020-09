A horas del reinicio de la Copa Libertadores, el presidente de Boca se refirió al duro comunicado del club paraguayo tras la decisión de Conmebol de permitir que el equipo argentino viaje con futbolistas positivos de coronavirus.



Luego del comunicado que emitió Libertad manifestando su fuerte repudio por la decisión de Conmebol de permitir que Boca viaje con futbolistas que siguen dando positivo de coronavirus, el presidente “xeneize”, Jorge Amor Ameal, le respondió este martes al club paraguayo, a horas del reinicio de la Copa Libertadores.

«No queremos ventajas deportivas, porque los puntos se ganan y pierden en la cancha, pero como corresponde. Por eso hicimos las averiguaciones y las autoridades nos dan la razón. No escuché ni vi lo que dijeron los dirigentes de Libertad porque estamos metidos en lo nuestro», destacó el mandatario.

La dirigencia del conjunto paraguayo que dirige el argentino Ramón Díaz se mostró contrariada por la medida sanitaria del organismo sudamericano, y anunció el lunes por la noche a través de un comunicado que podría judicializar el tema y hasta pedir los puntos.

«Por orden de la Conmebol, nos comunicamos con el Ministerio de Salud de Paraguay y le transmitimos nuestra problemática del PCR positivo y que pasaron 14 días, que cuentan desde el día del hisopado. Y les mostramos la declaración jurada de nuestros médicos. Entonces ellos dictaminaron que por más que sean casos positivos, están recuperados y podrán entrar al país y jugar al fútbol», dijo Ameal en TNT Sports.

En el mismo sentido, el principal dirigente de Boca explicó que los futbolistas que superaron los 14 días desde que se les detectó la enfermedad serán quienes integrarán la delegación que este miércoles partirá desde Ezeiza hacia el vecino país.

Al respecto, el ministro de Salud, Ginés González García, se mostró molesto por la decisión de Conmebol. El funcionario lamentó que el organismo “cambió las reglas del juego”, y sentenció: «Lo que nosotros vimos es que mandó un protocolo que no era lo que ahora dicen que va a ser. No he sido consultado con nadie al respecto”.

«La Conmebol dice que el que recibe (eso fue lo que dijimos) es el que no admitía que ingresaran al país. Es un tema de Paraguay, no de Argentina», explicó Ginés.

Mientras tanto, Boca se entrenará el miércoles a las 15.30 en el país, y luego viajará a Paraguay, donde el jueves desde las 21 se enfrentará ante Libertad por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.