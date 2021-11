Sin pelos en la lengua, el senador electo de Juntos por el Cambio Luis Juez habló sobre su arrasador triunfo en Córdoba, el rol de Cristina Kirchner al frente del Senado y la marcha militante que organizó el Frente de Todos para hoy.

En primer lugar, Juez señaló que el electorado lo eligió “como un instrumento de cambio”. “Incluso los que no me quieren dijeron ‘esto lo puede hacer bien este guaso, no lo van a atropellar, es jetón, no se deja amilanar, se le paró a Boudou cuando nadie lo hacía’. La gente me ha elegido para que me pare y para que sea contundente”, percibió en Radio Mitre.

Por otra parte, el referente opositor cuestionó el desempeño de la vicepresidenta al frente de la Cámara Alta al señalar que “no es un secreto que Cristina está poco y nada en el Senado“.

“Esta mujer viene, abre las sesiones, termina el himno, lee los asuntos de entrada y se toma el palo. Su salud no se deterioró sentada en la silla de la presidencia del cuerpo. No es de los presidentes de los cuerpos que se quedan ahí sentados hasta las cinco de la mañana”, afirmó.

Al ser consultado sobre las posibilidades fácticas de un acuerdo entre el Gobierno y la oposición, Luis Juez replicó con una pregunta: “¿Usted cree que podemos acordar con un tipo que niega la realidad y que hoy va a parar el país para hacerse aplaudir y para hacer un acto porque no tiene huevos para parársele a la vicepresidenta?”.

En ese sentido, el ex embajador argentino en Ecuador manifestó que el presidente Alberto Fernández “el domingo a las diez de la noche dijo que había que sentarse a discutir un acuerdo plurianual económico y a las once se juntó con Máximo Kirchner y parecía un pibe de La Cámpora”.

A la vez, el entrevistado calificó como “bolufrases que son un espanto” los argumentos ofrecidos por las principales espadas del Frente de Todos para justificar el aire triunfalista que sopló en el búnker oficialista. “Son totalitarios. Son déspotas. Un déspota no va a aceptar que se equivocó. Son irracionales. Son monárquicos. Son garcas. Son estafadores“, sentenció Juez.

A propósito de la movilización por el día de las militancias en apoyo de Alberto Fernández, el dirigente de Juntos por el Cambio sostuvo: “¿Alguien puede pensar en serio que una manifestación, por más popular, masiva, importante y contundente que sea, puede reemplazar el dictamen de la gente en las urnas? En democracia el momento más sublime es cuando la gente vota. Todo lo demás son boludeces”.

“Estamos con un presidente que va a creer que hoy es Gardel. Que lo de hoy es más importante porque va a haber muchos tipos. No sé cuántos tipos pueden estar al pedo un miércoles en vez de ponerse a laburar. ¿Por qué no se ponen a laburar? Si la gente les dijo eso en las urnas: pónganse a laburar, nos matan como perros, nos cagamos de hambre, no tenemos salario, nuestros chicos no tienen educación”, agregó.

Y completó: “Pónganse a laburar, manga de vagos. La gente nos eligió el domingo para que nos pongamos a laburar, no para que vayamos a marchar o pelotudear. A los opositores también nos votaron para tengamos algún nivel de firmeza y de contundencia”.

Por último, Luis Juez definió como “lo único bueno que pasó el domingo” la reconfiguración del mapa político que posibilitó un mayor equilibrio tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación.

“Nadie debería tomarlo como una tragedia en democracia. Está bárbaro que nadie sea el dueño de la verdad y que la verdad sea repartida. Pero para semejante déspotas, autoritarios y fascistas, tener que sentarse a discutir con la oposición es un acto de cobardía“, opinó.

Y concluyó: “¿Qué más le puede pasar a este país para que se sienten a discutir? Yo tengo predisposición. Ahora, si me quieren hacer sentar a discutir los problemas judiciales de Cristina, les voy a decir que no. Esos no son los problemas de la gente”.