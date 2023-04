Nuestro Astro Rey, mejor conocido como Sol, es una estrella mediana, aunque para nosotros, los humanos, su medida es descomunal, tanto así que necesitaríamos poco más de un millón de Tierras para poder estar a su tamaño, y estar a unos miles de grados Celsius más.

El sol consume hidrógeno, para transformarlo en helio, dando así una reacción química generando energía en forma de radiaciones electromagnéticas. Una clara señal de la gran actividad del sol son sus manchas, mismas que son significado de una poderosa actividad magnética, tienen esta tonalidad más oscura que el resto del sol debido a que la temperatura en estas zonas es más baja, pero aun dentro de temperaturas extremadamente altas.

En estos días, se ha rondado la hipótesis de que el próximo 23 de abril del presente año, estaremos presenciando una tormenta solar, esto se ve como la causa de una onda de choque de viento solar y la expulsión de una masa, lo cierto es que desde que el fenómeno ocurre en el sol transcurrirán unos días para que las consecuencias en la Tierra puedan notarse.

¿Cuáles son las consecuencias de las tormentas solares?

Lo más normal es que este tipo de tormentas solares no afecten severamente, sino que más bien, en algunas partes del mundo, nos puede regalar espectáculos dignos de ver, un ejemplo de esto son las famosas auroras boreales, que son formadas cuando las partículas emitidas por el sol chocan con el campo magnético de la Tierra, y en su paso se encuentra con oxígeno y nitrógeno, dando como resultado las auroras.

Rara vez se hacen presentes los daños provocados en bienes materiales, o seres vivos, estos podrían ser:

Pérdida en sistemas de calefacción y aires acondicionados

Iluminación eléctrica que no tenga fuente de energía alterna

Pérdida en sistemas de combustible

Aunque si de algo tenemos que preocuparnos son los sistemas de comunicación y satélites, pues es algo que podría verse muy afectado y resultar en una gran pérdida económica, según lo expone Zschimmer y Schwarz.

¿Cómo puedo prepararme para este hecho?

Nunca está de más prevenirnos ante cualquier fenómeno que pueda resultarnos desconocido e intimidante, así que veamos algunas cosas para hacer con anticipación recomendadas por READY en su artículo Tormentas Solares.

Organizar y tener a la mano un botiquín de emergencia

Informarnos acerca de dicho evento

Tener un plan de emergencia

Ponerle gasolina al carro

Tener al alcance lámparas con batería adicional

En caso de ya estar en medio de la situación, es decir, durante la tormenta solar, se recomienda:

Disminuir el consumo de electricidad para ayudar a evitar apagones seguidos

Estar pendiente de cualquier noticia que puedan emitir

No usar el teléfono, siempre y cuando no sea emergencia.

A pesar de que la noticia de este evento se está haciendo muy viral, la NASA no se ha pronunciado acerca de esto, por consiguiente, tampoco hay fecha exacta para dicha tormenta solar. Sin embargo, nunca estamos exentos de atravesar por una, pero te aconsejamos que estés tranquilo y no pierdas la calma, ya que no es algo totalmente nuevo para nuestro planeta, y según National Geographic, cada 25 años aproximadamente, somos golpeados por una tormenta solar, que cada vez va disminuyendo su potencia.