Con un estilo único y variadas actividades, Alem muestra el verdadero significado de las Pascuas.



El sábado 23 y domingo 24 de marzo abrió sus puertas el parque temático de Av. Libertador N° 598, -donde anualmente se realiza la Fiesta Nacional de la Navidad- totalmente adaptado para la temática de Semana Santa. Luego de un excelente primer fin de semana en cuento a convocatoria, las actividades en ese lugar se reanudarán desde el jueves 28 de marzo hasta el martes 2 de abril.

El horario de atención será desde las 15 hasta las 22 horas y los visitantes podrán disfrutar -con entrada libre y gratuita- de los múltiples atractivos que ofrece la ciudad de Leandro N. Alem para esta ocasión. Feria de artesanos y emprendedores, muestras religiosas, Vía Crucis, la Casa de los Conejos, shows artísticos, gastronomía y talleres pascuales; son solo algunas de las opciones que se pueden encontrar en este lugar.

Alem combina espiritualidad, arte e ilusión

Recorriendo este parque temático uno puede emprender un viaje a través de la historia y de la religión, lo que permite conectar con el verdadero sentido que tiene esta celebración, el que pude descubrirse a cada paso, mediante esculturas, infografías y visitas catequéticas por diferentes módulos.



El intendente Matías Sebely recorrió el predio durante el fin de semana y se detuvo en cada una de las muestras temáticas, y al respecto opinó: “hay un gran trabajo dedicación y esmero en cada uno de los detalles puestos en este lugar, que no solamente tiene elementos que son verdaderas obras de arte, sino que cada uno de la mismos están situadas con la información necesaria para que el visitante pueda apreciar el verdadero significado de las Pascuas. Siempre digo que Alem, es mucho más que la exquisita ornamentación que realiza, porque además de eso, se destaca por revalorizar el mensaje pascual desde el punto de vista religioso.

He recorrido cada uno de los espacios que se proponen dentro del predio, y estoy seguro de que todos aquellos que nos visitan se seguirán sorprendiendo por la calidad de cada una de las diferentes propuestas que están presentadas a lo largo de las cuatro hectáreas y media que tiene ese parque que único en su estilo en nuestra provincia.”

Muestras temáticas religiosas y la alegoría de los conejos

Cuando finaliza la temporada de Navidad y se guardan todos los adornos, en el taller de la fiesta ya saben que solamente quedan pocas semanas para las Pascuas y que se deben agilizar todos los recursos humanos y materiales para poder llegar a tiempo con los adornos. Para esta edición quienes visten el parque se encontrarán con una variedad de ornamentación que realmente impacta por su colorido y diseño. Detrás de todo este trabajo comunitario hay un esfuerzo permanente de toda la comisión y del municipio para no perder de vista lo que se conmemora durante las Pascuas. Es por ello que el relato bíblico está presente en todo el recorrido que hay dentro de parque a través de cuatro muestras temáticas que recrean desde los hechos proféticos del Antiguo Testamento, pasando luego por la vida y obra de Jesús, su ministerio en la tierra y finalmente su pasión, muerte y resurrección. Cada uno de estos espacios conjuga arte con religiosidad y el turista quedará impactado –no solamente por el realismo de las esculturas- sino por el contenido religioso e histórico que permite situar al visitante en el contexto de la época. Para ello, el parque cuenta con un cronograma de visitas guiadas que le permitirá obtener valiosos detalles a través de un paseo que dura alrededor de una hora por los diferentes módulos.



Para los más pequeños hay una alegoría especial que -a través de gigantescos huevos y otros motivos pascuales- decoran los jardines de este espacio encantador que no deja de lado la ilusión de los niños. Largas colas se forman todos los años en torno a la Casa de los Conejos que es un chalet situado dentro del predio, el que posee todas las dependencias de una casa común (sala, comedor, habitaciones, cocina, recibidor, etc) con la impronta de la familia de conejos que vive en ese lugar.

Talleres infantiles

Otro de los lugares que más concentración de público infantil logra reunir, son los talleres pascuales donde los niños aprenden a realizar huevos, canastas y tarjetas

pascuales. Todavía queden por dictarse los talleres los días 28, 29, 30 y 31 de marzo desde las 16 horas. En ese horario -además de la apertura de las muestras temáticas religiosas, la Casa de los Conejos, y de la feria artesanal y gastronómica- los niños podrán realizar estos talleres en los que aprenderán algunas técnicas que les permitirán: pintar huevos, modelar figuras alusivas y confeccionar canastas y tarjetas pascuales. Estas actividades manuales estarán dirigidas y supervisadas por diferentes profesores de artes plásticas quienes recibirán a los niños que deseen participar, completado los cupos por orden de llegada (no hay inscripción previa). Un dato importante para los padres, es que no se requiere que los niños participantes lleven ningún tipo de material, el que les será provisto por los docentes al inicio de los talleres que comenzarán puntualmente a partir de las 16 horas.

Espectáculos y shows artísticos únicos para una fecha especial



Semana Santa en Alem además de todas las propuestas religiosas y temáticas, ofrece este año una cartelera de espectáculos que se desarrollará desde el día Jueves Santo al Domingo de Resurrección. En un auditórium especialmente acondicionado para la ocasión -ubicado dentro del parque- se ha dispuesto un escenario de veintidós metros para que puedan presentarse: coros, bandas, espectáculos de danzas, shows infantiles y obras de teatro. Este espacio cubierto garantiza que las actividades programadas no se suspendan en caso de lluvia. Los shows comenzarán el día jueves 28/03 a partir de las 20 horas, cuando abran musicalmente esa jornada diferentes agrupaciones religiosas de la localidad, para dar paso a partir de las 21 horas al grupo Tinku Marka que presentará un show armado especialmente para Pascuas. El día viernes 29/03 el maestro Luis Marinoni trae una de las obras más emblemáticas de su repertorio: Arcano de Viernes Santo. Este show imperdible que combina, danzas, canto, música e increíbles vestuarios comenzará a partir de las 20 horas en los jardines del parque

temático, para trasladarse luego al escenario mayor donde transcurrirá el resto de la obra. Para esta gran puesta -que nuclea a más de cien personas- Marinoni convocó al Ballet del Parque del Conocimiento, a la Compañía de Arte, al Ballet Al compás del Corazón, al Instituto Idear y a la cantante Belén Banach. El director de la obra logró combinar elencos de Posadas con los de la localidad anfitriona, a través de varios ensayos previos que se realizaron en la ciudad de Alem con el objetivo de amalgamar a los diferentes y numerosos elencos. Esta maravillosa obra nos permite revivir ciertos pasajes de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero con una mirada que abreva artísticamente en nuestras raíces, en la que se combina la idiosincrasia de nuestros pueblos originarios y la obra evangelizadora de los jesuitas.



El día sábado 30 de marzo comenzará artísticamente a partir de las 19,30 horas con la presentación de una obra teatral infantil pascual a cargo del grupo “Cara y Ceca”. Luego, a las 20,30 horas, el ballet “Al compás del corazón” realizará la presentación de la obra “Misa Criolla” del inolvidable compositor Ariel Ramírez. Desde las 21 horas hará ocupará la centralidad del escenario mayor, el grupo “Argentina Gospel Singers” que vienen desde Buenos Aires. Esta agrupación -creada en el año 2017- presentará un repertorio que promete ser inolvidable en que el que se combinan melodías del negro spirituals, el gospel de las iglesias afroamericanas y reconocidas canciones de artistas del pop internacional y de películas.

El domingo 31 de marzo habrá una tarde dedicada íntegramente al público infantil que comenzará a partir de las 17.00 horas con diferentes propuestas: búsqueda de huevos, shows musicales, danzas y teatro. Luego, desde las 20 horas, la agrupación obereña “Osnú” presentará un espectáculo con repertorio musical y cuadros coreográficos cerrando así la cartelera de espectáculos para esta edición se Semana Santa en Alem.

Programa:

Si bien las actividades previstas para el 23 y 24 de marzo ya se han desarrollado en el

marco de una extraordinaria convocatoria, todavía restan varios días para visitar la

ciudad de Leandro N. Alem. Compartimos aquí el programa que aún queda por

cumplirse:

PROGRAMA DE SEMANA SANTA EN ALEM 2024

JUEVES 28 DE MARZO

15,00 hs: Apertura del Parque Temático (). 15,30 hs: Habilitación de las muestras bíblicas y de la Casa de los Conejos. Feria pascual de emprendedores y artesanos. 15,30 hs: Encuentro de artistas plásticos «RestaurARTE». 16,00 hs: Talleres infantiles con temática pascual. 19,45 hs: Invocación religiosa. 20,00 hs: Presentación musical de diferentes Iglesias Cristianas. 21,00 hs: Show pascual a cargo de «TinkuMarka». 22,00 hs: Cierre del predio.

VIERNES 29 DE MARZO

9,00 hs: Vía Crucis a cargo del Instituto Espíritu Santo y de la Iglesia Católica ().

15,00 hs: Apertura del Parque Temático (). 15,30 hs: Habilitación de las muestras bíblicas y de la Casa de los Conejos. 15,30 hs: Encuentro de artistas plásticos «RestaurARTE». 16,00 hs: Talleres infantiles con temática pascual. 20,15 hs: Invocación religiosa. 21,00 hs: El BFPC y la Compañía de Arte presentan «Arcano de Viernes Santo», con la participación especial del ballet Al compás del corazón, Instituto Idear y Belén Banach. 22,00 hs: Cierre del predio.

SÁBADO 30 DE MARZO

15,00 hs: Apertura del Parque Temático ().

15,30 hs: Habilitación de las muestras bíblicas y de la Casa de los Conejos.

16,00 hs: Taller de Pysanky (decoración de huevos de pascuas) a cargo de la Iglesia

Ucraniana.

18,30 hs: Bendición de alimentos a cargo de la Iglesia Ucraniana.

19,30 hs: Obra teatral infantil a cargo del grupo “Cara y Ceca”.

20,15 hs: Invocación religiosa.

20,30 hs: Presentación de la obra Misa Criolla a cargo del ballet «Al Compás del

Corazón».

21,00 hs: Show musical de «Argentina GospelSingers».

22,00 hs: Cierre del predio.

DOMINGO 31 DE MARZO

15,00 hs: Apertura del Parque Temático (). 15,30 hs: Habilitación de las muestras bíblicas y de la Casa de los Conejos. Feria pascual de emprendedores y artesanos. 16,00 hs: Talleres infantiles con temática pascual. 17,00 hs: Búsqueda de huevos. 17,30 hs: Show infantil. 20,00 hs: Espectáculo de música y danza con temática pascual a cargo de «Osunú». 22,00 hs: Cierre del predio. LUNES 1 DE ABRIL 15,00 hs: Apertura del Parque Temático ().

15,30 hs: Habilitación de las muestras bíblicas y de la Casa de los Conejos. Feria pascual

de emprendedores y artesanos.

22,00 hs: Cierre del predio.

MARTES 2 DE ABRIL

15,00 hs: Apertura del Parque Temático (). 15,30 hs: Habilitación de las muestras bíblicas y de la Casa de los Conejos. Feria pascual de emprendedores y artesanos. 22,00 hs: Cierre del predio. () Dirección del Parque Temático: Av. Libertador N° 598 – L. N. Alem

La entrada es libre y gratuita para todos los días y para todas las actividades.

La ciudad de Leandro N. Alem volverá a sorprender a propios extraños cuando desde

este Jueves Santo y hasta el domingo de Resurrección se vuelvan a abrir las puertas de

su gran Parque Temático, que por la calidad de su ornamentación y el alto nivel de sus

muestras religiosas ya es motivo de orgullo para todos los misioneros.