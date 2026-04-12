Con la entrega de los primeros certificados a instituciones del medio se puso en marcha la edición 2026 del Bono Solidario Institucional (Bono SI) en esta ciudad. Un mecanismo mediante el cual las entidades intermedias acceden al Bono para comercializarlo, quedando íntegramente el dinero en sus arcas, en tanto la Municipalidad se hace cargo de los premios, totalizando un total de 100 millones de pesos que llegan en un esquema de esfuerzo compartido al gran tejido de organizaciones que diariamente interactúan por el bien común.

El despacho del intendente, Matías Sebely, fue la locación elegida para que el mismo le hiciera entrega éste viernes en horas de la mañana de los Bonos SI al cura párroco de la iglesia Santa Teresita, Julio Orlando Freitag; a la directora del Hogar de niños Norberto Haase, Alicia Clarck; a la directora de la Escuela Nº 552, Mirna Schwertner y al presidente del Club Atlético Alem, Oscar Tanovich.

El jefe comunal explicó que “éste año se imprimieron 25.000 certificados que han sido aprobados por Resolución del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC) numero 056” agradeciendo de ésta manera “el acompañamiento del presidente del organismo, Héctor Rojas Decout y su equipo por el asesoramiento” señalaba.

Fortaleciendo las ONG

Según anticipó Sebely los Bonos SI tendrán este año dos etapas, la primera de las cuales comienza con la distribución de 25.000 certificados con un costo unitario de 4.000 pesos. La segunda será luego de completar la secuencia de sorteos y contemplará el segundo semestre “también con grandes sorteos llegando a diciembre con los 100 premios del centenario” en alusión a que la comunidad se encuentra inmersa en una serie de actividades tendientes a conmemorar los 100 años de imposición de su nombre.

Modalidad

El Bono SI tiene su primer sorteo el 27 de mayo de un I-Phone 13, el 24 de junio una bicicleta y el último sorteo de ésta edición será el 29 de julio una moto 110 centímetros cúbicos. Todos son realizados ante escribano público con trasmisión en vivo exclusivamente entre los certificados vendidos.

Para que una ONG pueda acceder a los Bonos SI debe inscribirse en el Registro Unico de Entidades Intermedias (RUEnI) a través de sitio https://rueni.alemparticipa.gob.ar/ consignando allí los datos de la institución y, hecho esto, desde la administración del registro le otorgan un turno para concurrir al edificio municipal a retirar los mismos.

Cabe señalar que por reglamento aprobado por el IPLyC el ganador del premio tiene 30 días para concurrir a retirar el mismo munido del certificado y en caso contrario, transcurrido ese lapso, el premio es entregado a la institución que comercializó el mismo.

A través de éste mecanismo “podemos ayudar a muchos grupos de la ciudad que a diario están trabajando con chicos, adultos y ancianos en una labor social que muchas veces no es reconocida y así poniendo desde la Municipalidad nuestro granito de arena ellos venden, se quedan con el dinero y pueden seguir proyectando mas cosas para mejorar la calidad de vida de los vecinos” remataba Sebely.