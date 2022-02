El Defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, en el programa Encendidos conducido por el periodista Alberto Iwanczuk y emitido en Radio 33 -97.3 Posadas, 102.3 Iguazú y 99.5 Oberá, que no agotarán las instancias para atender la demanda de la población respecto del agua potable.

Recordemos que, semanas atrás, en el peor momento de calor en Misiones, la empresa prestataria de agua potable Samsa, dejó sin el vital servicio a miles de posadeños en diferentes barrios. Argumentó la caida de energía eléctrica, sin embargo, deben tener un plan B que sería, según el Defensor, un generador de respaldo para estos casos

«El agua es un bien escencial para la vida, si algún vecino de la cuidad de Posadas carece del acceso del agua potable yala empresa prestataria debe atender la demanda, yo creo que debemos ir tomando de los malos ejemplo o de lo malos momentos para que no vuelva a suceder», dijo Penayo

En la misma línea, destacó que seguirán insistiendo «porque quiero que entienda la empresa, la prestadora de servicio, que el agua es un bien esencial para la vida, lo cual lo coloca entre los derechos constitucionales porque sino estaríamos hablando de una ley de aplicación que puede ser la ley de defensa del consumidor», indicó el Defensor de Posadas.

Argumentó solidamente que «nadie puede vivir sin agua, la empresa no pueden dejar sin agua» al tiempo que instó a los usuarios que reclamen a la empresa porque hay un derecho».

Sobre ello, Penayo precisó que «los funcionarios estamos para trabajar para ustedes, este es la impronta más particular que tiene mi gestión yo hago que nuestro equipo escuche todas las demandas para luego poder dar una solución».

Penayo especificó que «estamos hablando de faltante, cuando eso pasa coloca al usuario en un derecho constitucional, nadie puede vivir sin agua, la empresa (sic…) puede decir que el usuario no pagó, pero no le puede cortar, si disminuir el potencial, pero no le puede dejar sin agua».