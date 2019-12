El Presidente expuso en AEA. “El Estado vive una situación fiscal muy compleja”, advirtió.

El presidente Alberto Fernández les pidió un esfuerzo a los más importantes empresarios del país. El mandatario participó en una charla de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), donde participaron Héctor Magnetto y Paolo Rocca.

Fernández apeló al empresariado a que siga invirtiendo y creyendo en el país porque “vamos a ponerlo de pie, no tengan dudas”. Subrayó que no pretende “un Estado intervencionista» y aseguró: «Quiero crear un Estado inteligente que equilibre desigualdades en los mercados y que de garantía a los que invierten”.

“Tenemos que volver a poner de pie a la Argentina. Y eso lo hace un gobierno, lo hacen los que emprenden, los que invierten, lo hacen los que trabajan. Necesito que nos pongamos en marcha, rápidamente. Que miremos para adelante porque cada día que pasa hay un nuevo argentino que cae en la pobreza”, sostuvo.

Alberto afirmó que “el Estado vive una situación fiscal muy compleja”. Remarcó que cuando plantea “un mayor esfuerzo a las empresas, al agro, a la industria, es para pagarle a los jubilados. Les pido que me ayuden a construir el futuro”. “No conozco capitalismo sin consumidores. Debemos promover inversiones, protegiendo nuestra industria, porque ustedes producen y dan trabajo, y no hay otro camino que no sea ese”, finalizó.

Del almuerzo participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. Entre los empresarios estuvieron Héctor Magnetto (grupo Clarín), Paolo Rocca (Techint), Luis Pagani (Arcor) y el presidente de AEA, Jaime Campos.