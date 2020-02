En busca de apoyos para renegociar la deuda con el FMI, el Presidente será recibido por su par de España durante tres horas.

Cuatro meses después de su última visita, Alberto Fernández y su comitiva regresarán hoy a la capital española. En septiembre pasado, tras el contundente resultado de las PASO, pero cuando era aún el candidato del Frente de Todos, mantuvo una reunión con el por entonces presidente en funciones-ahora, presidente elegido- Pedro Sánchez. Con ese cambio de escenario, los mandatarios se reunirán en el Palacio de la Moncloa durante un espacio de tres horas.

Fernández realiza, en medio de una gira europea, una escala relámpago en España. La primera cita es la reunión con Sánchez, que luego se prolongará durante el almuerzo, encuentro al que también asistirá la primera dama, Fabiola Yáñez. Por la tarde, Fernández tendrá una audiencia con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, «con ocasión de su visita de trabajo a España», anuncia la casa real en su página oficial.

«El líder peronista ya ha dicho que no puede asumir los compromisos asumidos con los acreedores por Mauricio Macri, su predecesor en el cargo, y buscará la mano extendida de España, Italia, Francia y Alemania», publicó el diario El País el pasado viernes sobre la gira europea de Fernández.

Además de la búsqueda de respaldo político entre los accionistas del FMI, la Argentina intenta a través de sus funcionarios dar a conocer propuestas y una imagen atractiva del país. La semana pasada se celebró la Feria Internacional del Turismo, que contó con la presencia del ministro Matías Lammens: «Ahora es un país muy barato», dijo al diario El País, y anunció que se incrementará la frecuencia de los vuelos a destinos turísticos (en la actualidad hay dos rutas: Madrid-Buenos Aires y Madrid-Iguazú). Lammens también se refirió, luego de ser consultado por la inseguridad, a unos indicadores que descienden en los «últimos tiempos» y agregó: «La Capital, dentro del contexto de América Latina, es la más segura».

La situación en la embajada argentina en España es particular, dado que aún no se ha designado al sucesor de Ramón Puerta. Esa vacante se convirtió en una usina de versiones en las últimas semanas. Entre los candidatos a ocupar el puesto diplomático figura Ricardo Alfonsín, quien habría sido tentado por Fernández, versión que el exdiputado radical no negó ni confirmó. También sonó el nombre de Emilio Monzó, expresidente de la Cámara de Diputados de Cambiemos. Quien hoy oficia como máxima autoridad es Eduardo Michel, ministro consejero en la embajada.

La comitiva del Presidente se alojará en un hotel alejado del centro de la ciudad, en la zona de Nuevos Ministerios, con acceso inmediato a la autopista que conduce al aeropuerto de Barajas. Serán apenas algunas horas de Fernández en Madrid, donde no pernoctará, ya que por la noche partirá rumbo a París, donde se encontrará con Emmanuel Macron, presidente de Francia, el país europeo con más peso en el FMI después de Alemania.