El Presidente aseguró que este tipo confinamiento estricto por nueve días se aplicó en Europa para bajar los contagios de Covid-19. Además, se refirió a la suspensión de las clases presenciales y las tarifas.

El presidente Alberto Fernández afirmó que «no puede haber 24 planes distintos para enfrentar la pandemia» de coronavirus, en función de cada una de las jurisdicciones federales que tiene el país, y aseguró haber advertido lo que podía pasar ante una segunda ola de contagios pero lamentó que algunas autoridades provinciales no lo hayan escuchado.

«Siento que no fui escuchado y advertí que esto podía venir. Hubo municipios y provincias que mantuvieron todo abierto en las últimas semanas y eso nos pasa porque Argentina es un país federal. Pero el Covid-19 no ha leído la Constitución Argentina y afecta a todos por igual», sostuvo Fernández en la noche del domingo en declaraciones al canal CNN en Español, en una entrevista grabada de día en la Quinta de Olivos.

El jefe de Estado indicó que analizó la experiencia europea en cuanto al manejo de la pandemia y recordó lo que le dijo el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, quien le señaló que cuando «al virus se le da un metro de distancia, no se lo alcanza más».

En relación a la ley que se discute en el Congreso para darle al Gobierno herramientas para administrar la situación sanitaria, Fernández aseguró que no le pide «superpoderes» al parlamento, ya que la iniciativa que se envió «se los restringe».

«Hasta en eso la oposición miente y se equivoca. Es tiempo que estemos unidos y no hagamos política con la pandemia y tengamos un mismo criterio», subrayó.

En relación al fallo de la Corte Suprema sobre la presencialidad escolar en la Ciudad de Buenos Aires, el presidente observó que la sentencia mencionó que el Gobierno planteó «conjeturas» cuando sostuvo que las clases generan un aumento de los contagios.

«Dijeron que lo nuestro fue conjetural. Pero consultamos a científicos antes de emitir un DNU que prohibía las clases presenciales en el AMBA. ¿A cuántos científicos consultaron los ministros de la Corte antes de producir ese fallo?», cuestionó el presidente.

En relación al tema de habilitar el turismo interno durante Semana Santa, a principios de abril, Fernández aseguró haber desaconsejado las aperturas en esos días y lamentó que los mandatarios provinciales o municipales no lo hayan seguido.

«Entiendo lo importante que puede ser el turismo para Bariloche, Jujuy, o Misiones. Dijimos que eso no era bueno (por la circulación de turistas). Tomé medidas estrictas para inducir a a que me siguieran. Si no lo hacen, no tengo solución», sostuvo.

«La estrategia del martillazo» y la distribución de vacunas para hacer frente a la pandemia

El presidente afirmó que en estos nueve días de restricciones se aplicará «la estrategia del martillazo», que le permitirá al Gobierno «barajar y dar de nuevo» para ganar tiempo con los sistemas de salud y cortar los contagios.

«Si todos cumplimos y respetamos las reglas, es posible que lo logremos, está previsto que sea así. Lo último que quiero es que la gente padezca más de lo que ya padece, la gente padece lo que dejaron en el 2019 y ahora se le sumó la pandemia», remarcó.

Fernández aseguró que Argentina «está mejor que muchos países» en materia de aplicación y distribución de vacunas contra el coronavirus, y recordó que «todos» los Estados tuvieron problemas en conseguir fármacos para combatir al Covid-19.

«Nos costó conseguir vacunas como al resto de los países. Nos sucedió lo mismo que a España o Francia. Y eso fue porque hubo incumplimientos de los contratos por parte de las empresas que producen las vacunas», señaló.

Fernández observó que «hay una fantasía» de que Argentina «sólo le compró vacunas a los comunistas», en relación a los convenios con la Federación Rusa para importar las dosis de la Sputnik V y aseguró que habló «con todos los productores de vacunas».

«Pfizer probó su primera vacuna acá, en Argentina. ¿Por qué no iba a querer comprarla? Ellos no cumplieron con las entregas en varios países y eso fue en parte porque Estados Unidos decidió preservar las vacunas para sus habitantes», explicó.

En cuanto a la suspensión de las clases presenciales, Fernández afirmó que todas las decisiones que se tomaron se basaron en decisiones del Consejo Federal de Educación y afirmó que desde el retorno a la escolaridad en marzo, «los contagios aumentaron en un 110 por ciento». «Los chicos necesitan estar en las aulas. Dediqué como docente parte de mi vida a la educación y sé lo importante que es la presencialidad. Pero no podemos poner en riesgo a la gente. Tenemos que evitar los contagios», expresó.

En cuanto a la postulación de Daniel Rafecas para el cargo de jefe de los fiscales, el mandatario aseguró que «sigue siendo» su «candidato» y apuntó que «si hoy no tenemos» una persona al frente de la Procuración General de la Nación con acuerdo del Senado se debe «a las presiones que ejerció el macrismo para que Alejandra Gils Carbó renunciara al cargo».

Fernández habló de tarifas, inflación y el FMI

Respecto a las tarifas, Fernández aseveró que habrá un solo aumento, del 9 por ciento en el año, e insistió en que «ese es un tema que está decidido».

En cuanto a la inflación, consideró que ese es una cuestión cíclica en Argentina, y que «hay empresarios que nunca quieren perder la oportunidad y consideran que siempre es su momento» de aumentar los precios.

«Al frenar la exportación de carne buscamos que haya un volumen que se destine al mercado interno. Sabemos que la entrada de China como comprador al mercado internacional complicó la cuestión interna. Esperemos llegar a un acuerdo en este lapso con los productores. Pero no vamos a perjudicar a los argentinos, no vamos a aceptar que nos se los respete», advirtió.

En relación al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Jefe de Estado estimó que se está cerca de lograr un acuerdo sobre la sobretasas que le cobra el organismo a los países deudores como Argentina.

«El mundo hoy no tiende al equilibrio fiscal. El plan de Joe Biden (presidente de los Estados Unidos) no tiene que con eso. El FMI divide el mundo en tres franjas, como si los países fueran hermanos. Al mayor le exigen ser perfecto. El menor es el mimado y al del medio no le prestan atención. Argentina está en el medio y por eso no la ayudan», apuntó.