El Presidente se presentó en vivo desde Casa Rosada y estuvo acompañado por los gobernadores de Jujuy, Santa Fe y Neuquén. Allí comunicó que la cuarentena se extenderá hasta el 25 de octubre

Esta tarde, el presidente Alberto Fernández comunicó una nueva extensión de la cuarentena, haciendo principal foco en los crecientes contagios que se advierten desde algunas semanas en el interior del país.

“Tenemos que restringir la circulación. Tenemos que evitar al máximo las reuniones sociales. Durante los próximos 14 días, en 18 departamentos del interior del país, vamos a tomar estas medidas que garanticen la circulación en las calles. Va a tener vigencia hasta el 25 de octubre” , anunció el Presidente.

Las restricciones serán para las ciudades más comprometidas de 18 provincias, entre las cuales no estarán Corrientes, Misiones, La Pampa, Entre Ríos, Formosa y Catamarca.

“El gobierno nacional hizo un enorme trabajo con cada gobierno provincial. Eso nos permitió poder llegar al momento de enfrentar la pandemia con la suficiente atención médica y sanitaria que el contexto requería. Ha pasado mucho tiempo, trabajamos mucho todos juntos en este tiempo, garantizamos la atención sanitaria, inmenso fue el esfuerzo del personal de salud. Todos y todas trabajando muy cerca para poder enfrentar el problema”, sostuvo.

“Allí en el (Área Metropolitana de Buenos Aires) AMBA, el mayor aglomerado que existe en la Argentina, nos preparamos para hacerle frente a la pandemia. Tuvimos que multiplicar por dos la cantidad de camas de terapia intensiva en el Gran Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires hizo un gran esfuerzo también ”, remarcó Fernández.

En una presentación en vivo desde la Casa Rosada, el Presidente estuvo acompañado por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez. El Presidente anunció la extensión de la cuarentena hasta el 25 de octubre

El mandatario continuó: «Hoy no están Axel (Kicillof) ni Horacio (Rodríguez Larreta) en esta mesa. El AMBA estuvo en un aislamiento sanitario, preventivo y obligatorio. Nos sirvió para ir controlando algunas cuestiones que tuvieron mucho que ver con la posibilidad de que el virus se disemine. Pudimos controlar el tránsito de personas, minimizamos el uso de transporte público.

“La experiencia que nos dio el AMBA fue muy importante. Nos dice por dónde tenemos que transitar para evitar que el problema se nos vaya de las manos. No está resuelto para nada el problema en el AMBA. Lo que sí es evidente es que el problema trascendió el AMBA y se metió en toda la Argentina ”, indicó Fernández.

“ El AMBA irradió el problema y el virus empezó a circular localmente. Hoy tenemos un escenario muy distinto al que teníamos semanas atrás. Nuestro mayor objetivo es preservar la vida de los argentinos», sostuvo.

Fernández recorrió una serie de gráficos entre los cuales mostró cuántos contagios de coronavirus hay cada 100 mil habitantes en la Argentina. “Miren cuánto hemos avanzado, estábamos arriba de Paraguay. Hemos pasado a Ecuador, Bolivia y Colombia». En cuanto a la tasa de mortalidad, manifestó: “Creció mucho pero seguimos estando mejor que muchos países del continente. Esta tasa mide cuánta gente se ha muerto cada 1 millón de habitantes” , dijo. Uno de los gráficos que mostró Fernández

Y continuó: “En mayo había sólo dos focos en rojo: el AMBA y Resistencia. Así se ha diseminado el virus en toda la Argentina. Hay cuatro provincias que han podido manejar muy bien el problema, que se han podido anticipar y han tenido políticas acertadas. El virus está circulando entre nosotros. Ese mapa que en mayo era blanco y ahora se ha puesto anaranjado y rojo es el alerta que debemos tomar ”.

Luego expuso la distribución de nuevos casos. “ Hoy en día, el 65% de los contagios devienen de las provincias. Y sólo el 35% del AMBA. Si uno se retrotrae a la semana del 23 de mayo, sólo el 7,5% de los contagios provenían del interior del país. Si uno quiere ver cómo evolucionamos en el AMBA, va a ver una suba lenta, un amesetamiento y una caída. ¿Estamos bien? No, no estamos bien todavía. Desde hace cinco semanas estamos en un proceso de descenso, lento, de contagios en el AMBA”.

“A todos estos datos que hablan de los contagios, de la letalidad y de las muertes que el coronavirus genera, nosotros le prestamos y le sumamos singular atención al dato de camas”, explicóñ Fernández. La tasa de mortalidad que exhibió el Presidente

“Entiendo que es necesario que hagamos algo, algo distinto a lo que estamos haciendo. Cuando la pandemia se desató, el AMBA entró en un aislamiento estricto, que se fue liberando poco a poco, pero con mucho cuidado. Ese aislamiento se sostiene en el AMBA. Lo que me preocupa es que, mientras tomábamos aquellas decisiones, autorizamos otros tratamientos en el interior del país. El resultado logrado es este que acabamos de ver», enfatizó el Presidente.

Y tomó como ejemplo a Jujuy, quien “tuvo una subida vertiginosa y llevamos el plan Detectar para saber quiénes están contagios y quiénes son transmisores del virus. El gobernador hizo un trabajo arduo para evitar que los contagios se diseminen. Tengo con la convicción de que lo que hicimos con el AMBA ahora tenemos que hacerlo con cada provincia». Fernández estuvo acompañado por los gobernadores de Neuquén (Omar Gutiérrez), Santa Fe (Omar Perotti) y Jujuy (Gerardo Morales)

“En una charla por zoom que tuve ayer con los gobernadores de todo el país les propuse este mecanismo. Vamos a disponer, en distintos departamentos de 18 provincias, una disminución intensa de la circulación de personas. Le pido a cada argentino y argentina que comprendan la dimensión del problema. Veo igual que ustedes que vivimos sometidos a un ametrallamiento que nos hace creer que no es necesario todo esto. Necesitamos de gobiernos que confluyan, conjunta y mancomunadamente, con ciudadanos y ciudadanas que entiendan el momento que se vive”, anunció Fernández.

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, expresó: “Hemos tenido una explosión impresionante. El trabajo coordinado y el plan Detectar ha sido importante. Hemos hecho de todo. La videoconferencia con todos los gobernadores dan cuenta de que la estructura es codo a codo. Tratar de resolver el problema en el interior. Ratifico este camino: el aislamiento, cuidarnos, cuidarnos de las juntadas, tomar medidas duras. No hay que bajar los brazos. Hasta que no haya vacuna, lamentablemente, no hay que bajar los brazos”.

Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, indicó: “Hubo un pico de casos importante y ahora tiende a acomodarse. Y nos expone. En esa línea de vital movilidad estamos trabajando. Tenemos que mejorar ese porcentaje de utilización de camas”.

Por último, Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén, completó: “Una oportunidad de poner en manifiesto que desde el 15 ó 16 de marzo venimos trabajando juntos. En esta lucha que estamos llevando adelante contra la pandemia del COVID-19. Para este concepto de que tenemos que convivir para vivir, cuidando los puestos de trabajo. Es necesario establecer el acompañamiento con nuevos dispositivos”.