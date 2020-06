El presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense y el jefe de Gobierno porteño grabaron en la Quinta de Olivos el anuncio del endurecimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio en el AMBA.



El presidente Alberto Fernández asumió que «uno de cada cinco argentinos no está conforme con el aislamiento», que «el 100 por ciento hubiésemos querido no tener que aislarnos y que la economía siguiera funcionando mejor de lo que funcionaba», pero señaló que llegó la pandemia y «uno no sabe cuándo acaba de derrotarlo» al virus.