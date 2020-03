individual y social y de una lucha por vivir

El gobernador Oscar Herrera Ahuad recibió esta mañana a integrantes del equipo periodístico de Canal 12 en la Residencia, con quienes abordó los principales aspectos que hoy tienen que ver con el aislamiento social preventivo y obligatorio, con el refuerzo del sistema de salud misionero y con la responsabilidad individual y social como única herramienta para dar batalla a un agente de extrema virulencia e invisible.

“El aislamiento preventivo es una cuestión solidaria”

“El aislamiento obligatorio es fundamental en este tiempo para tratar de disminuir la circulación viral y es importante que la gente entienda el por qué del aislamiento obligatorio”, indicó Herrera Ahuad. El virus tiene un comportamiento que genera que ante mayor transitabilidad se vaya infectando mayor cantidad de gente.

Es un virus que en algunas personas puede existir de manera asintomática. Los jóvenes pueden ser portadores del virus. Y esta es una de las causas que justifican el aislamiento: “esa persona que es portadora asintomática puede contagiar al resto. Si una persona es portadora y queda en resguardo de su domicilio durante 14 días, su cuerpo generará anticuerpos, defensas, para bloquear al virus y entonces será una persona en óptimas condiciones que ya no se enferme”. Explicó que si, por el contrario, esa persona sale a la calle va a desparramar el virus, y ejemplificó el modo diciendo que “será como apretar la válvula de un aerosol, irá multiplicando de manera exponencial el contagio” dijo al fundamentar la razón principal del aislamiento preventivo.

Habló de cuidarnos nosotros para cuidar al otro, “el aislamiento preventivo es una cuestión solidaria, es la herramienta más eficiente en este tiempo de pandemia”.

A la consulta de si se puede extender el aislamiento, el Gobernador fue contundente: “desde el punto de vista médico estimo que sí, y desde el punto de vista político y como Gobernador de la provincia, la vamos a extender el tiempo que sea necesario una vez que la circulación viral se haya instalado en la Argentina”.

Agregó Herrera Ahuad que es imposible calcular el tiempo que puede durar, porque ni la Argentina ni el mundo lo saben, “lo están aprendiendo con experiencias desastrosas”. Reiteró que “nosotros hemos tomado los recaudos, y por eso le pedimos al pueblo misionero que nos ayude y nos acompañe”, indicando que esto atañe tanto a la decisión política como a la humana. “El aislamiento debe ser estricto, en su casa, y no salir a menos que sea indispensable”.

“No hay un policía para cuidar a cada vivo que quiere salir de su casa”

Es muy importante la coordinación lograda con las fuerzas federales. Misiones fue una de las primeras provincias en dictar la Emergencia Sanitaria por Dengue y Coronavirus, en suspender las clases y en sacar la Policía de la Provincia a la calle para invitar a la gente amistosamente a quedarse en sus domicilios, esto aún antes del decreto presidencial.

Con el decreto del Presidente, se volvió obligatorio, “entonces las fuerzas federales hacen sinergia con la Policía de la Provincia, sumamos efectivos y logística para estar en la mayoría de los lugares”.

Estamos hablando de 12 mil o 13 mil efectivos para 1.250.000 misioneros. “No hay un policía para cuidar a cada vivo que quiere salir de su casa”, enfatizó, y recordó que se está haciendo el operativo cerrojo para evitar el ingreso de personas que llegan desde lugares con riesgo, tanto los que llegan a puntos de frontera desde el exterior como los que vienen de otras provincias. Indicó que en Puerto Iguazú se está haciendo una tarea responsable, evitando que posibles portadores se desplacen por la provincia con un puente terrestre.

Dijo respecto de muchos misioneros que salieron del país aun conociendo el avance de la pandemia que “con este Gobernador no pueden contar” para regresar, “porque sabían al riesgo que se exponían.”

Hoy prima el eje de la salud, y aún sabiendo que muy posiblemente Misiones tenga casos de Coronavirus en el marco de la pandemia, “las medidas se tomaron no que la mayor cantidad de casos se de en un tiempo físico más largo, permitiendo la reacción del sistema de salud sin saturarlo”. Y agregó que ni los grandes países con una enorme infraestructura sanitaria han podido contener el avance y la multiplicación del virus. “Nosotros hemos fortalecido nuestro sistema sanitario en los últimos 15 años”, puntualizó y explicó que fue tras superar la epidemia de fiebre amarilla, la de H1N1 Gripe A en 2009; la de dengue en 2011 y 2012, brotes epidémicos de dengue en 2015 y 2016 y otro en 2019 2020 y esta es la sexta crisis en los últimos años.

“Los casos van a llegar y estamos preparados”

Herrera Ahuad se explayó, más adelante, detallando la estructura general del sistema sanitario misionero que está preparado para la contingencia.

Explicó que hay pacientes que pueden cursas su terapéutica con aislamiento, con cuarentena y con medicina en su casa; otros pacientes requieren una atención mínima, de control y de cuidado y para eso están los hospitales de baja complejidad; y hay pacientes que necesitan una mediana complejidad, que necesitan tener oxigenoterapia con máscara y no necesitan una terapia intensiva para los que están los hospitales de nivel 2 o de media complejidad.

Indicó, avanzando en su relato, que tenemos lógicamente el paciente criticó, el que utiliza la alta complejidad”. En este punto el Gobernador agregó que “justamente Misiones ha adquirido equipamiento, como 110 respiradores para fortalecer la capacidad operativa y con personal especializado para operarlos. Puntualizó que “son unidades de terapia intensiva críticas, levantamos la disponibilidad de camas críticas del sector público a un nivel que jamás tuvo Misiones ni la región, con el Hospital Madariaga con mayor cantidad de camas críticas, el Hospital de Fátima, el Hospital Favaloro, el Hospital Samic de Oberá y el Hospital de Eldorado, donde prácticamente duplicamos las camas críticas”.

Respecto de este punto en particular, el Dr. Herrera Ahuad recordó que “la gente se enferma también de otras cosas, esas camas críticas se van ocupando y se ocupan, y hemos determinados los niveles de atención”. Explicó que en Misiones estamos en el primer nivel, el de contención y a este momento no hay casos registrados de coronavirus positivos, aunque “sí tenemos personas de las cuales sospechamos que tienen la enfermedad, tomamos la muestra y las enviamos para validar; y hasta ahora todas fueron negativas”.

Herrera Ahuad subrayó que aunque hasta el momento Misiones no tiene casos confirmados de Coronavirus, esto no quiere decir que no aparezca en las próximas horas, “los casos van a aparecer y tenemos que estar muy preparados para que la angustia no nos invada, con la certeza y la tranquilidad de que tenemos una población que está contenida en el sistema sanitario, tanto público como privado”, dijo y manifestó que “al sector privado lo hemos fortalecido también con créditos para que paguen profesionales y tengan las medicinas necesarias en el momento en el que podamos tener el brote epidémico”.

“Esta es una lucha por vivir”

Fue enfático el Gobernador al subrayar que esta “es una cuestión de responsabilidades, a esta epidemia se la mitiga con la responsabilidad del pueblo, con la asistencia del Estado, con la fortaleza de su sistema y lógicamente tratando que, si aparecen los casos, se vayan dando en el tiempo”.

Fue directo Herrera Ahuad al enfatizar que “esta no es una lucha ni del Presidente, ni del Gobernador, ni de la política, esta es una lucha de nosotros por vivir, es una lucha del ser humano ante un elemento extremadamente agresivo”, y pidió que no subestimemos lo que hay enfrente, porque tiene una capacidad invisible y por eso no sabemos dónde puede aparecer.

Con contundencia el Gobernador destacó que lo que sí sabemos es qué podemos hacer como misioneros: “debemos ser solidarios y cuanto más solidarios seamos menos chance tenemos de que esta enfermedad llegue a nuestra provincia. Y la solidaridad, como dicen los abuelos, comienza por casa, dentro de la casa. Soy solidario hoy quedándome en mi casa, cumpliendo con el aislamiento obligatorio, pero a su vez sabiendo que estamos dando un gesto muy grande a nuestros hermanos misioneros”. Con énfasis subrayó que “hoy lo que mata es la irresponsabilidad, no mata el virus. Tuvimos que poner presos a más de 500 irresponsables, porque queremos vivir y hoy la vida depende de nuestra actitud, de nadie más, porque tenemos que explicar cuántos médicos tenemos, cuantas camas de terapia, cuando deberíamos poder decir que un millón doscientos mil misioneros están en sus casas, tranquilos, que están cuidando la vida propia y la de los demás”.

Al cerrar la entrevista, el Gobernador misionero expresó su sentimiento profundo: “entiendo a todos los que me dicen, ‘Oscar yo tengo que trabajar, no vivo del sueldo’”. Adelantó que se tomarán las medidas necesarias para ellos, que se trabaja en contacto directo con el Presidente de la Nación y que se está armando en un cronograma provincial de asistencia alimentaria para quienes más lo necesiten. Pero fue claro en su mensaje: “si alguien no produce por 10 o 15 días porque está en aislamiento obligatorio, y abandona el aislamiento, seguramente ya no produzca, porque quizás se muera o se enferme”, agregando que con tiempo nos podemos recuperar, “de pie y con salud nos podemos construir, debajo del metro y medio no podés construir nada”.