El Gobernador acompañó a más de 400 jóvenes de 60 escuelas de Posadas en el cierre del Programa Scholas Ciudadanía, un espacio de debate que combinó juego, pensamiento y reflexión nacido a instancias del Papa Francisco. Los jóvenes reclamaron mayor participación y aportaron ideas e iniciativas, entre las que surgió la necesidad de conformar una Asociación de Estudiantes Secundarios de Misiones.

Luego de 10 días de encuentros en el Parque del Conocimiento, se realizó hoy en el gimnasio del colegio San Basilio el cierre del Programa Scholas Ciudadanía, un espacio de debate donde se combinó juego, arte, pensamiento y reflexión. En ese marco, esta mañana, el gobernador Oscar Herrera Ahuad junto a autoridades educativas, escuchó atentamente las conclusiones y proyectos de los estudiantes de 60 escuelas de posadas, de entre 16 y 18 años, y celebró la existencia de estos espacios que les permiten poner en común sus inquietudes y propuestas para el futuro. También conoció el mural realizado por los representantes de diversas instituciones que resalta los valores del cuidado de la naturaleza y los derechos de la juventud.

El mandatario destacó el valor del cuidado de la casa común. Celebró la libre expresión y la convivencia con ideas diferentes. Agradeció a los jóvenes su ejemplo y compromiso con la sociedad y la Argentina. Asimismo, relató su encuentro con el Papa Francisco en Roma. en febrero de 2020, que le obsequió un libro inédito, «Mi querida Amazonia» y contó también que lo invitó a conocer la organización Scholas Occurrentes. Remarcó que esa invitación fue la génesis de este evento que convocó a cientos de jóvenes.

Además, resaltó su emoción al contemplar el mural que evidencia “la protección de nuestra casa común, que no es solamente cuidar los árboles, cuidar el medio ambiente, cuidar también nuestra sociedad. Realmente en este tiempo que me queda de gobernador, me voy a ir tranquilo, pero muy tranquilo, sabiendo que en los jóvenes está el cuidado de la casa común. Eso que me habló Francisco, eso es lo que ustedes hoy representaron”.

Por último, celebró “estos lugares de libre expresión son los que necesita nuestra sociedad, porque es el tiempo que vive hoy nuestra juventud”.

En tanto, el titular de Scholas Ocurrentes, José María del Corral, indicó que la resultante del evento es el puntapié para la conformación de una Asociación de Estudiantes Secundarios Misioneros y que el 25 de mayo le transmitirá en directo y en persona al Papa Francisco la presentación del mural.

Durante el encuentro los estudiantes compartieron sus reflexiones y propuestas que estuvieron centradas en el pedido de una mayor participación en las escuelas. Es por eso que una de las propuestas es la creación de la Asociación de Estudiantes Secundarios Misioneros. También los estudiantes remarcaron la importancia de este espacio abierto para debate de ideas y se presentó el mural desarrollado durante los días que duró el encuentro que contó con la intervención de todos.

Entre los asistentes al evento, realizado en el Gimnasio San Basilio Magno, estuvieron el ministro de Educación, Miguel Sedoff; el ministro de Turismo, José María Arrúa; la diputada provincial, Adriana Bezus; el presidente del SPEPM, Luis Bogado y la presidenta del Parque del Conocimiento, Claudia Gauto.

SCHOLAS CIUDADANÍA

En el marco del programa “Scholas Ciudadanía”, se trabajó como eje central y a pedido de los estudiantes, la falta de protagonismo de los jóvenes en las escuelas. En la iniciativa participaron más de 400 jóvenes, de entre 16 y 18 años, de 60 escuelas de Posadas. Durante la semana, los estudiantes pusieron en común sus pasiones, alegrías e inquietudes a través de propuestas artísticas y de oratoria. Las jornadas se realizaron en diferentes espacios del Parque del Conocimiento, trabajaron en la biblioteca y realizaron un mural en el observatorio. Además, se presentaron proyectos que generarán impacto en la sociedad civil y política de su entorno.

En cuanto a la organización, “Scholas Occurrentes” es una fundación pontificia que nació hace más de 20 años. Su primera experiencia fue en Argentina, cuando el arzobispo Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, la puso en marcha. Se constituye como una Organización Internacional de Derecho Pontificio, presente con su red en 190 países, integrando a más de 400 mil centros educativos y llegando a más de un millón de niños y jóvenes en todo el mundo. Su misión es responder al llamado a crear la cultura del encuentro, acercando a los jóvenes en una educación que genere sentido.