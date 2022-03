Prueba de fuego para Lionel Messi y Paris Saint-Germain en la liga de Francia, no tanto por Bordeaux, que marcha último, sino por la respuesta ante los hinchas en el Parque de los Príncipes.

Avanza el año y las competencias deportivas van terminando de desperezarse. Este domingo efectuarán sus fechas iniciales la Superliga Americana de Rugby (SLAR) y TC2000, parte de un menú variado en la programación televisiva y de internet.

Madrugador para la Argentina será el primer partido de Paris Saint-Germain y de Lionel Messi posterior a la eliminación en la Champions League a manos de Real Madrid. Por la Ligue 1 y frente a Bordeaux, el equipo y el crack sentirán la temperatura de los hinchas de PSG en el Parque de los Príncipes. Más allá de lo que ocurrirá en Francia, el fútbol cobrará interés con lo que suceda por la Copa de la Liga Profesional, con dos cruces “geográficos”: el sur del conurbano bonaerense contra Santa Fe, en Lanús vs. Colón y Unión vs. Banfield, y los rivales superclásicos frente a La Plata, en River vs. Gimnasia y Estudiantes vs. Boca.

En la SLAR se presentará Jaguares XV, que en Valparaíso, Chile, se enfrentará con Cafeteros Pro, de Colombia; habrá otros dos encuentros en la fecha inicial del campeonato. Otro certamen que se inaugura es el del renacido TC2000, que abre su temporada en Rosario.

El básquetbol tendrá mucho por mirar en las pantallas, con Gabriel Deck en la visita de Real Madrid a San Pablo Burgos por la Liga ACB, y con cuatro partidos de NBA, incluidos los atractivos Boston Celtics vs. Dallas Mavericks y Phoenix Suns vs. Los Angeles Lakers.

También en Estados Unidos habrá excelente golf, con otra vuelta del demorado The Players Championship, estación del PGA Tour, y excelente tenis, con el cierre de la segunda etapa del Masters 1000 de Indian Wells. Y eso no es todo: la espectacular París-Niza de ciclismo celebrará su último tramo.

Jaguares XV es el campeón de la Superliga Americana de Rugby y este domingo abre otra temporada, contra Cafeteros Pro, de Colombia, en Chile.gaspafotos

La televisación del domingo 13

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

17 Lanús vs. Colón. Fox Sports Premium

Lanús vs. Colón. Fox Sports Premium 17 Unión vs. Banfield. TNT Sports

Unión vs. Banfield. TNT Sports 19.15 River vs. Gimnasia. Fox Sports Premium

River vs. Gimnasia. Fox Sports Premium 21.30 Estudiantes vs. Boca. TNT Sports

Ligue 1

9 Paris Saint-Germain vs. Bordeaux. ESPN

Paris Saint-Germain vs. Bordeaux. ESPN 13 Olympique Lyonnais vs. Rennes. ESPN en Star+

Olympique Lyonnais vs. Rennes. ESPN en Star+ 16.45 Brest vs. Olympique Marseille. ESPN en Star+

Premier League

11 West Ham United vs. Aston Villa. ESPN

West Ham United vs. Aston Villa. ESPN 11 Chelsea vs. Newcastle. ESPN en Star+

Chelsea vs. Newcastle. ESPN en Star+ 11 Everton vs. Wolverhampton. ESPN en Star+

Everton vs. Wolverhampton. ESPN en Star+ 11 Leeds United vs. Norwich. ESPN en Star+

Leeds United vs. Norwich. ESPN en Star+ 11 Southampton vs. Watford. ESPN en Star+

Southampton vs. Watford. ESPN en Star+ 13.30 Arsenal vs. Leicester. ESPN

Liga de España

10 Rayo Vallecano vs. Sevilla. ESPN 2

Rayo Vallecano vs. Sevilla. ESPN 2 12 Betis vs. Atlhetic Bilbao. ESPN 2

Betis vs. Atlhetic Bilbao. ESPN 2 14.30 Real Sociedad vs. Alavés. DirecTV Sports

Real Sociedad vs. Alavés. DirecTV Sports 17 Barcelona vs. Osasuna. DirecTV Sports

Serie A

8.30 Fiorentina vs. Bologna. ESPN 3

Fiorentina vs. Bologna. ESPN 3 11 Hellas Verona vs. Napoli. ESPN en Star+

Hellas Verona vs. Napoli. ESPN en Star+ 14 Atalanta vs. Genoa. ESPN en Star+

Atalanta vs. Genoa. ESPN en Star+ 14 Udinese vs. Roma. ESPN en Star+

Udinese vs. Roma. ESPN en Star+ 16.30 Torino vs. Inter. ESPN

Bundesliga

11.30 Bayer Leverkusen vs. Köln. ESPN 3

Bayer Leverkusen vs. Köln. ESPN 3 11.30 Borussia Dortmund vs. Arminia Bielefeld. ESPN en Star+

Borussia Dortmund vs. Arminia Bielefeld. ESPN en Star+ 11.30 Eintracht Frankfurt vs. Bochum. ESPN en Star+

Eintracht Frankfurt vs. Bochum. ESPN en Star+ 15.30 Greuther Fürth vs. Leipzig. ESPN en Star+

Primera Nacional

17 Morón vs. Chacarita. TyC Sports

RUGBY

Superliga Americana

12 Peñarol vs. Cobras Brasil XV. ESPN Extra

Peñarol vs. Cobras Brasil XV. ESPN Extra 15 Cafeteros Pro vs. Jaguares XV. ESPN Extra

Cafeteros Pro vs. Jaguares XV. ESPN Extra 18 Olimpia Lions vs. Selknam. ESPN Extra

BÁSQUETBOL

Liga ACB

14 San Pablo Burgos vs. Real Madrid. Fox Sports

NBA

14.10 Brooklyn Nets vs. New York Knicks. ESPN 2

Brooklyn Nets vs. New York Knicks. ESPN 2 16.30 Boston Celtics vs. Dallas Mavericks. ESPN 2

Boston Celtics vs. Dallas Mavericks. ESPN 2 20 Memphis Grizzlies vs. Oklahoma City Thunder. NBA TV

Memphis Grizzlies vs. Oklahoma City Thunder. NBA TV 22 Phoenix Suns vs. Los Angeles Lakers. ESPN 3

TENIS

19 El Masters 1000 de Indian Wells. La segunda rueda. ESPN 2

AUTOMOVILISMO

9.30 TC 2000. Desde Rosario, la primera fecha del año. TyC Sports

GOLF

14 The Players Championship. Desde Pontevedra Beach, Florida. ESPN 3

CICLISMO

11.10 París-Niza. La 8ª y última etapa. ESPN en Star