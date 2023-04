Argentina es uno de los países con mayor adopción de criptomonedas, en gran parte debido a la practicidad para posicionarse en un activo dolarizado y sin las crecientes restricciones para acceder a la divisa extranjera.

En este sentido, la AFIP fue actualizando sus criterios para aplicar impuestos sobre estas tenencias, si bien aún existen algunas zonas grises. En este marco, es importante conocer cuál es la forma correcta de declarar las monedas digitales y las posibles consecuencias de no hacerlo.

Criptomonedas: qué impuestos aplican en Argentina

Marcos Zocaro, contador y especialista en materia tributaria, afirma que en Argentina, como es de público conocimiento, existen muchos impuestos, tanto a nivel nacional como provincial. En el caso de las criptomonedas, los tributos más importantes son los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales.

«En el caso de una persona física, por el solo hecho de comprar lo que la ley denomina ‘moneda digital’, no se paga impuesto. Lo que grava Ganancias es el beneficio producido por la venta y además existe un mínimo por debajo del cual no se genera tributo a pagar», explica el experto.

Zocaro aclara que sí se debe evaluar el impuesto a los Bienes Personales, que grava la tenencia de determinados bienes al 31 de diciembre de cada año. Y recuerda que, «el mínimo para el 2022 supera apenas los 11 millones de pesos de activos gravados, por debajo de esa cifra no se paga impuesto».

«Por otro lado, la ley de Bienes Personales no menciona específicamente a las criptomonedas, por lo que persiste la discusión sobre si están gravadas o exentas», aclara. Pese a ello, el fisco considera que desde 2022 están gravadas.

Marcelo Rodríguez, director de MR Consultores, asegura a iProUP que Ganancias sólo aplica si el criptoactivo se vendió y si, además, el precio de venta fue superior al de adquisición. Este hecho es altamente probable en una gran cantidad de tenencias como las stablecoins, ya que se trata de un activo ligado al dólar.

En diálogo con iProUP, Sebastián M. Domínguez, director de SDC Asesores Tributarios, asegura a iProUP: «Si el contribuyente tiene las criptomonedas al 31 de diciembre, deberá declararlas. En el caso de que sus activos superen los montos establecidos por ley, deberá abonar el tributo».

El especialista recuerda que las criptomonedas, hasta el momento, no están alcanzadas por IVA, por lo que este tributo no se incluye al momento de la compra. «Por otra parte, es importante aclarar que únicamente se paga Ganancias si se produjo la venta», recalca el experto.

Criptomonedas: ¿cómo deben declararse ante la AFIP?

Si bien conviene asesorarse. ya que cada caso es particular, especialistas señalan a iProUP algunas generalidades sobre cómo deben declararse. «Si se obtiene una renta, habría que abonar 15% en concepto del Impuesto a las Ganancias. En este caso, se declara en el patrimonio al costo de adquisición y se compara con el precio de venta», explica Rodríguez.

Respecto a Bienes Personales, señala que si bien algunos sostienen que se debe considerar el valor de plaza, en la realidad el tratamiento que se le da es al costo de adquisición. En esta línea, Domínguez explica que, para declarar las criptomonedas, la AFIP habilitó un campo en su sitio web en la categoría «otros bienes».

«La gran discusión o controversia es el tratamiento que se les debe dar en cuanto a su ‘ubicación’. Es decir, si están situadas en el país o en el exterior. En caso de considerarse como activos ubicados en el exterior, las alícuotas suelen ser mucho más elevadas», advierte el experto. Las billeteras de autocustodia (como Metamask o Trust) son más difíciles de hallar por las autoridades

En su visión, si bien no hay una definición clara, puede tomarse en cuenta la ubicación de las claves privadas: si las criptomonedas están en un exchange del exterior, se considerarán como tal para el tratamiento impositivo.

«Los casos más controversiales se dan en billeteras físicas o en una wallet en el celular. Si bien podría considerarse activos extranjeros, que no están en una cuenta en Argentina, hay quienes sostienen que la ubicación del dispositivo define la ubicación del activo«, detalla el especialista.

Criptomonedas: ¿qué sucede si se declaran ante la AFIP?

Zocaro recuerda a iProUP que desde fines de 2019 existe un régimen informativo por el cual AFIP recibe cada mes información de clientes de exchanges locales. Y afirma: «En caso de tener que declarar y pagar impuesto y no hacerlo, si la AFIP lo detecta tiene la potestad de reclamar el tributo no abonado, más multas e intereses«.

Rodríguez explica que, en la realidad, es «complicado» que el fisco detecte la existencia de criptoactivos, afirmación que reviste cierta lógica si se considera que estos instrumentos nacieron con la premisa de ser anónimos y difícil de rastrear por gobiernos y organizaciones.

Sin embargo, si las criptomonedas se compraron con dinero declarado, como en un exchange local, es altamente probable que el fisco las detecte, por lo que es sumamente riesgoso no declararlas», advierte Domínguez. Y aclara que, en el caso de que las descubra, el tratamiento no difiere del que se le da a cualquier bien no declarado, como un auto o un inmueble.

«Realizará un ajuste por un incremento patrimonial no justificado, por lo que el contribuyente deberá abonar Ganancias sobre las posibles rentas para adquirir ese activo, incluyendo IVA, Bienes Personales, multas y, en el caso de los monotributistas, hasta podrían quedar excluidos del régimen«, concluye el experto.