Una mujer denunció penalmente a un sacerdote de la localidad correntina de Riachuelo por abuso sexual cometido en agosto de 2019. La víctima formaba parte de Cáritas y dijo que el religioso la encerró en un dormitorio para manosearla.

Según contó, la denuncia ante el Arzobispado de Corrientes la realizó hace 9 meses.

La mujer trabaja en Cáritas y dijo que abrió las puertas de su casa al religioso porque “confiaba en él”. Se trata de Daniel Danuzzo, quien fue denunciado penalmente pos supuesto abuso sexual, ocurrido en agosto de 2019.

“El sacerdote siempre insinuaba cosas y yo nunca pensé que iba a terminar en un abuso sexual”, dijo la joven en declaraciones radiales.

“En dos oportunidades me tocó y un día me encerró en su habitación-de la Capilla de San Cayetano. Me lastimó y se puso violento cuando yo le dije que la cortara”, alegó.