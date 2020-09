Una pareja en México despertó la indignación de los usuarios de las redes sociales durante las últimas horas. Una demanda que se viralizó en una cuenta de Facebook asegura que esas personas adoptaban cachorros para alimentar a sus serpientes.

Los jóvenes, Kevin Peralta y Aleh Ortlsaias, mantenía una cuenta de Facebook en la que pedían perritos a los que supuestamente cuidaban y les brindaban un hogar. Sin embargo, según los comentarios de varios usuarios, la pareja bloqueaba a las personas que le habían dado a los animales y no se sabía más de ellos.

Después de que este accionar se repitiera en varias oportunidades, los usuarios investigaron a la pareja y lograron detectar que tenía un criadero de serpientes, por lo que comenzaron a pensar que adoptaban a los perros para utilizarlos como alimento de esas víboras.

«Denuncia ciudadana. Este sujeto y su pareja solicitan perros pequeños para dárselos de comer a sus víboras. Ya borró su Facebook y bloquea el celular de las personas que le donamos algún cachorro», escribieron en la cuenta The Pandu en Facebook en reclamo de la situación.

«Es necesario que si lo ubicas lo denuncies a las autoridades, no es posible que siga alimentando a sus víboras con los cachorros que le dan en donación y de buena manera con el supuesto de que los va a cuidar en su criadero. Denuncialo», publicaron en la cuenta.

Además, en esa denuncia mostraron una serie de imágenes donde develaban el modus operandi de esta pareja. Según los mensajes, contactan a las personas que dan en adopción a sus cachorros y acuerdan una entrega.

Días después, cuando ya se dieron los cachorros y se quieren volver a comunicar, quienes dieron a los perritos en adopción no pueden volver a contactarse porque la pareja los bloqueó o no contestan. Entre los distintos comentarios pudieron detectar entre 11 y 16 perritos que fueron entregados a esta pareja y que no supieron más sobre esos caninos.