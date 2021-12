Autores desconocidos quebraron, desde la base, una de las columnas de iluminación de la costanera de Puerto Iguazú, en un acto de vandalismo que afecta al patrimonio de todos los vecinos de la ciudad.

“Inadaptados, no hay otro término que pueda definir de mejor manera a quienes no se adaptan vivir en comunidad. Romper por romper. No denota un acto de protesta, sino de cobardía, aprovechar la soledad de la noche, la ausencia de testigos, para llevar adelante un acto irracional”, expresaron desde el municipio.

A su vez, indicaron que “las luminarias no son un lujo, ni un adorno, sino un sistema de iluminación para dar mayor seguridad a la comunidad”.

Al mismo tiempo, solicitaron la colaboración de los vecinos, dando aviso a las autoridades policiales en caso de detectar este tipo de situaciones.