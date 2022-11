El Ministerio de Cultura de la Provincia de Misiones anuncia la convocatoria para el Fomento a las Industrias Culturales Misioneras -FIC 2022-. El programa entregará $12 millones a 100 trabajadores de la cultura de la provincia. La inscripción estará abierta del 5 al 11 de diciembre de 2022.

La convocatoria del Fomento a las Industrias Culturales Misioneras 2022, coordinada a través de la Subsecretaría de Coordinación de Fomento y Regiones Culturales, tiene por objetivo brindar apoyo y asistencia financiera para el fortalecimiento del sector de trabajadores de la Cultura, a través de la adquisición y mejoramiento del capital de trabajo, que favorezca la inserción y la estabilidad en su ámbito.

Esta acción, inédita en el ámbito provincial hasta esta gestión, al igual que el año pasado, otorgará 100 fomentos que serán distribuidos igualitariamente en toda la geografía provincial -20 por cada Región Cultural-. El Comité Evaluador estará compuesto por los cinco directores regionales, sumando al Consejo Federal de Cultura, compuesto por los directores de Cultura y/o Intendentes de los distintos municipios de cada Región. De tal modo, cada proyecto se evaluará con un equipo de la zona que le corresponde.

Las inscripciones estarán abiertas del 5 al 11 de diciembre de 2022. Las Bases y Condisiones están disponibles en la página web de Cultura Misiones

Para presentar cada proyecto los postulantes pueden pedir asesoramiento de los directores regionales de Cultura.

Alcance y requisitos

El beneficio está destinado a todos los trabajadores de la cultura inscriptos en el RTCM (Registro de Trabajadores de la Cultura de Misiones), que no hayan sido beneficiados con el primer fomento cultural otorgado en el año 2021.

Los requisitos para presentarse a la convocatoria de 2º FIC 2022 son de carácter excluyente: Ser mayor de 18 años, tener domicilio en la provincia de Misiones, estar inscripto en el RTCM (Registro de Trabajadores de la Cultura de Misiones), contar con una CBU activa a nombre del/los titulares y no haber sido beneficiado con el 1º FIC 2021.

Los empleados del Ministerio de Cultura, al igual que de las diferentes dependencias de Cultura municipales, quedan excluidos de esta convocatoria.

Para participar se debe completar el formulario de inscripción on line a través del sitio web cultura.misiones.gob.ar (Las inscripciones que se encuentren incompletas o que no cumplan estrictamente con los requisitos solicitados, no serán consideradas)

Financiamiento y compromiso

El monto por fomento es de $120 mil, a abonarse en dos cuotas iguales y consecutivas de $60 mil cada una, siguiendo el cronograma de fechas a publicarse oportunamente a través de los canales de comunicación del Ministerio de Cultura de la Provincia.

Los proyectos seleccionados serán notificados y contactados de forma directa a través del mail consignado en el RTCM. Una vez definidos, el o los titulares deberán, sin excepción, presentar rendición de gastos aplicados, conforme destino solicitado, mediante documentación respaldatoria de la inversión realizada. Asimismo, cada uno de los beneficiarios de la presente convocatoria quedará obligado a realizar una contraprestación solidaria, de carácter gratuito. Dicha acción deberá ser acreditada y verificada por el comité evaluador, quien certificará el cumplimiento de la misma para que sea acreditada la segunda cuota al beneficiario.

De este modo el Estado Provincial, a través del Ministerio de Cultura, redobla la apuesta realizada en el 2021, brindando un apoyo económico concreto a los trabajadores de las industrias culturales misioneras.