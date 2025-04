La cita será el domingo 11 de mayo a las 21:30 horas, en el escenario del Auditorio Montoya.

El legendario grupo sueco tendrá su homenaje en la ciudad capital con un espectáculo internacional de la banda ABBA The History, que llega directo desde São Paulo para revivir la magia de sus canciones.

Reconocido como el mayor y más fiel tributo a ABBA, sus presentaciones ganaron notoriedad internacional gracias a su excelencia musical y vocal, increíblemente similar al original. Con presentaciones en importantes teatros, la propuesta se destaca por su altísimo nivel de producción. “ABBA The History” trae de regreso las inolvidables canciones del cuarteto sueco, interpretadas en vivo. En escena, los protagonistas reviven a los icónicos miembros del grupo: Endi Tupi como Björn, Dona Dama como Agnetha Fältskog, Joe Resend como Benny Andersson y Paty Andrade como Anni-Frid.

Es un show apto para toda la familia, pensado para emocionar, cantar y bailar. Las entradas se pueden adquirir en Ticket Misiones y la boletería del Auditorio Montoya (Ayacucho 1962).

La puesta en escena incluye la mayor colección de disfraces originales y una escenografía ambientada para lograr que los espectadores vivan una experiencia emocionante. En cuanto al repertorio, incluye todos los clásicos que hicieron historia: Mamma Mia, Dancing Queen, Fernando, ¡Chiquitita, The Winner Takes It All (El ganador se lo lleva todo), Gimme! Gimme! Gimme! (Dame, dame, dame) y muchos más.

El reparto que interpreta a los protagonistas está formado por los vocalistas: Endi Tupi (Björn), Dona Dama (Agnetha Fältskog), Joe Resend (Benny Andersson) y Paty Andrade (Anni-Frid).

El espectáculo, de aproximadamente 90 minutos de duración, intercala momentos de pura nostalgia, éxtasis, sorpresas, proporcionando grandes emociones. La interacción con el público hace que la experiencia sea inolvidable, creando una conexión única, fidelizando al público al homenaje.