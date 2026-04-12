La muestra reúne a empresas, productores y estudiantes en Oberá. Durante la segunda jornada, los protagonistas destacaron el valor del espacio para mostrar su trabajo, generar vínculos y proyectar crecimiento.

Con gran concurrencia de público se vive Expo Agroindustrial en Oberá, consolidándose como una de las principales vidrieras del sector en la provincia de Misiones. En la segunda jornada, la participación de empresas y productores pone en valor estos espacios de encuentro, intercambio y actualización tecnológica.https://www.canal12misiones.com/aaa-modulo-b/passalacqua-expo-agroindustrial-obera-2/embed#?secret=Dfukyu1HIs#?secret=G5lOim1qQj

Desde soluciones de ingeniería aplicada al agro hasta la exposición de genética animal y productos regionales, la muestra refleja un ecosistema productivo robusto y en constante evolución. Con más de 120 stands confirmados, la Expo busca visibilizar el potencial productivo de la provincia y la región. Además, genera un ámbito de encuentro para el intercambio de experiencias, la incorporación de tecnología y la apertura de nuevos mercados.

Innovación y diversidad en cada stand

Uno de los ejes centrales fue la participación de productores y emprendedores, quienes valoraron la importancia de contar con un espacio de estas características. Uno de los expositores, Mauro Bakaleiko, expresó: “Estuvimos presentando los productos de nuestro trabajo, tenemos un acerradero que se dedica a la producción de madera de pino”. Añadió que trabajan en el mercado nacional y también realizan exportaciones.

Foto ©Sixto Fariña.

Por su parte, entre las empresas participantes, la recientemente fusionada Metalúrgica El Suizo y su par SCH buscaron mostrar sus avances tecnológicos. El ingeniero industrial Mario Francisco Schegg, comentó: “Somos de Oberá y trajimos para exponer unas máquinas como picadoras de rama, puentes de grúa, quemador de pellet y mucho más”. En este sentido, destacó que se dedican a la industria metalúrgica en la zona, al servicio de la gente.https://www.canal12misiones.com/noticias-de-misiones/agro/expo-agroindustrial-3/embed#?secret=lgPkha7pOC#?secret=Z1bF9gdaz2

Finalmente, el dirigente de la empresa Kyra, Matías Vereschuk, oriundo de Guaraní, señaló: “Nos dedicamos a la elaboración del aceite de tung kyra. También tenemos la parte metalúrgica, que es la parte que estuvimos presentando, como los carritos propulsados, diseñados para la extracción de yerba en Misiones y en parte de Corrientes”.

La presencia de visitantes de Brasil y Paraguay suma un matiz internacional a la jornada. En esta línea, las colectividades acompañan con propuestas gastronómicas y espacios para actividades culturales y de capacitación, ampliando la oferta para el público.

En ese sentido, la Expo Agroindustrial se consolida como un espacio clave para vincular a los distintos actores del sector, promover la innovación y fortalecer el entramado productivo de Misiones, con la zona centro como punto de encuentro estratégico.