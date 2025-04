La provincia celebrará el Día Internacional del Jazz el próximo 30 de abril con un evento que incluirá espectáculos con la participación de siete agrupaciones musicales en el Auditórium Montoya. Así, el “Jazz Day Misiones” cuenta con el acompañamiento del Gobierno provincial y de la Municipalidad de Posadas. Las entradas están disponibles en Ticket Misiones y se podrán adquirir también en puerta el día del evento.https://www.youtube.com/embed/e2lVkdtJAwQ?feature=oembed

El “Jazz Day Misiones” tendrá su celebración en la ciudad de Posadas el próximo 30 de abril. Desde las 18,30 horas, el escenario del Auditórium Montoya recibirá a siete agrupaciones musicales que presentarán un repertorio variado, en una jornada que combinará espectáculos, feria gastronómica y espacios de encuentro. Tocarán Andrea Dulko, Itzel Rojas, Unus Mundus, Khlac Kalash, Quintana Bergara Quintana Monk, Jugo de Tigre y Almalegría. Las entradas están disponibles a través de la plataforma Ticket Misiones (https://ticketmisiones.com) y también se podrán adquirir en puerta el mismo día del evento.

En el lanzamiento del evento, José Martin Schuap, ministro de Cultura, comentó que “el Gobierno de Misiones acompaña en este caso la décima edición del Día Internacional del Jazz en la provincia con un formato diferente, con una feria gastronómica que va a estar, gracias al apoyo del Municipio de Posadas, en la vereda de toda la cuadra del Auditórium Montoya”.

Además, resaltó que la grilla del evento cumple con el cupo femenino. Por eso aseguró que “tenemos la certificación del Instituto Nacional de la Música con respecto a la Ley Nacional. Esto es algo que buscamos también cada vez que el Ministerio de Cultura participa en un evento, tener el cupo femenino cubierto”.

Del mismo modo, el funcionario destacó el alcance del evento para los sectores culturales y productivos locales. Sobre todo, porque “estamos generando riquezas, esto es una inversión que genera trabajo y recursos para los artistas que trabajan, para los técnicos, para los emprendedores y para toda la gente que forma parte de esta organización. Un formato que hace algunos años era impensado, hoy es la posibilidad que tenemos”.

PROPUESTAS MUSICALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO

En tanto, Consuelo Ruiz, productora general del evento, expresó su satisfacción por celebrar “la décima edición del Jazz Day que traemos a la ciudad de Posadas. Estamos muy felices, sabemos que este año el público se va a llevar una gran sorpresa y una gran satisfacción por los espectáculos que tenemos preparados”.

“Desde la organización estamos muy agradecidos por el apoyo que recibimos constantemente, tanto del público como, en este caso, del Gobierno de Misiones, la Municipalidad de Posadas y algunas empresas privadas que nos están ayudando a llevar a cabo este proyecto, que crece cada vez más. Además, genera empleo para numerosos músicos, técnicos y muchas otras personas”, añadió.

Sobre lo que el público podrá disfrutar, Ruiz aseguró que “la gente se va a sorprender. No va a escuchar solo jazz tradicional, no es la forma de este festival. Van a escuchar música nueva, discos que van a presentar las bandas. La verdad es que se van a sorprender. Es un espacio de encuentro, no es solamente sentarse a escuchar música. Es un espacio de encuentro, de compartir, de trabajo en comunidad”.

La organizadora recalcó que la celebración en Misiones forma parte de una red global de eventos en el contexto del Día Internacional del Jazz impulsada por la UNESCO. Señaló que “en distintas ciudades del mundo se llevarán a cabo más de 120 encuentros de este tipo, aunque no todos son festivales tan grandes como el que realizaremos aquí en Posadas”. Además, mencionó que Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, fue seleccionada como la Ciudad Anfitriona Global para el evento principal de la UNESCO.

SOSTENER LA CULTURA EN UN CONTEXTO ADVERSO

En otro aspecto, el ministro Schuap explicó que la continuidad de este tipo de eventos responde a una decisión de política cultural provincial. Así, aseguró que “estamos administrando el dinero público con una responsabilidad enorme, en donde en el área de la cultura todo se ha detenido a nivel nacional, pero aquí en la provincia seguimos sosteniendo todo lo más posible, gracias a una decisión política de que lo cultural para nosotros es importante”.

“La provincia ha desarrollado un clima de producción artística favorable que genera muchísimo trabajo. Eso es fruto y mérito de un conjunto de cuestiones entre las que el Estado está presente, los artistas independientes, los productores, los intendentes, los municipios”, enfatizó.

Inclusive, valoró que “hay municipios que realizan actividades culturales de manera constante y que incluso cuentan con parques dedicados a la actividad cultural. Por ejemplo, en Leandro N. Alem está el Parque de la Navidad, Oberá cuenta con su Parque de las Naciones, o los sitios turísticos en San Ignacio, Puerto Iguazú y Eldorado. La lista es interminable, y no quisiera omitir a nadie, pero considero que entre todos hemos creado un entorno en el que la producción artística es beneficiosa para nosotros y que debemos seguir apoyando”.