Después de la consagración en la Copa América, que rompió un maleficio de 28 años sin ganar títulos a nivel mayores para la Selección Argentina, y a juzgar también por las últimas convocatorias para las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, todo indica que Lionel Scaloni ya tiene a su grupo armado. El propio seleccionador comentó que “los convocados son en un 80 ó 90% siempre son los mismos” y la base de su equipo se ha afianzado por completo. Eso no quita que no tenga en el radar a otros futbolistas elegibles como posibles alternativas, incluso existen jugadores que no son argentinos pero tienen raíces que les permitirían vestir la camiseta albiceleste. Algunos de ellos son profesionales y juegan en la élite de Europa, mientras que otros atraviesan su formación en los clubes más famosos del mundo. En cualquier caso, todos han sido identificados este año a través de un exhaustivo proceso de scouting que lleva adelante la AFA.

Cada caso tiene sus propios matices. Y algunos han tomado una gran dimensión mediática, como el de Giovanni Reyna. Cuando empezó a brillar en el Borussia Dortmund, se supo que su abuelo Miguel era argentino. Pero el hijo de Claudio Reyna, ex capitán de la selección de Estados Unidos, prefirió representar al mismo combinado nacional en el que jugó su padre. También se hizo muy famoso el caso de Luka Romero, actual jugador de la Lazio, quien es hijo de padre argentino pero nació en México y también era pretendido por España, aunque jugó el Sudamericano Sub 15 de 2019 con la Albiceleste y en la AFA siguen atentos a su progresión.

Hay también una camada de chicos que tienen lazos familiares con ex jugadores profesionales como Franco Carboni, hijo de Ezequiel (ex Lanús) que tiene 18 años y está en la cantera del Inter de Milán. También Maurizio Pochettino, el hijo del actual DT de PSG y nacido en Barcelona, que a sus 20 años está en el Watford de Inglaterra. O el nieto del Gringo Scotta, Valentino Fattore Scotta, que juega en el equipo reserva del Sevilla FC; y también el hijo de Pablo Paz, que se llama Nicolás Paz Martínez, tiene 17 años y se desempeña en el Real Madrid Juvenil C.

Entre estos jóvenes, el que tomó mayor trascendencia fue Mateo Klimowicz, hijo de Granadero. Tiene 21 años y juega en el VfB Stuttgart de la Bundesliga, donde su padre dejó una gran huella. Este año jugó para la selección de Alemania Sub-21 y se consagró campeón de Europa. Mateo Klimowicz juega en la Bundesliga y fue campeón de Europa con la selección de Alemania sub-21 (Foto: REUTERS)

Fernando Batista intentó sin éxito sumar a Mateo Klimowicz al plantel olímpico que compitió en Tokio 2021, pero eso no significa que ya no va a vestir la camiseta albiceleste. Todavía el joven cordobés puede ser convocado para jugar en la Selección Argentina porque la reglamentación FIFA ha cambiado y permite a los futbolistas cambiar de nacionalidad si no han jugado un partido oficial con una selección absoluta o incluso si cumplen con algunos requisitos. Es decir, su paso por las juveniles de Alemania no ha definido su futuro.

En la misma situación se encuentra Nicolás Melamed Ribaudo, un mediocampista ofensivo del Espanyol de Barcelona que con 20 años quien está temporada ya ha sumado varios minutos con el primer equipo tanto en La Liga como en la Europa League. Es nieto de Felipe Ribaudo, ex delantero que disputó con Estudiantes de La Plata, la final de la Copa Intercontinental ante el Manchester United en 1968. Pero hasta ahora su participación con selecciones ha sido en España.

Nicolás Melamed Ribaudo juega en el Espanyol de Barcelona (Foto: @nicomr10)

Nico Melamed tuvo pasos por las sub-15 y sub-17 de La Roja, incluso este año fue convocado para los partidos de clasificación a la Eurocopa que disputó la selección española sub-21. Seguramente sea seguido de cerca por los seleccionadores argentinos porque cada vez toma más protagonismo en el Espanyol, donde se le asignó el histórico dorsal 21 que perteneció al eterno capitán Dani Jarque.

Otro caso paradigmático es el de Neal Maupay, un futbolista francés de 25 años que hace varias temporadas se desempeña en el Brighton & Hove Albion de la Premier League, donde actualmente es compañero de Alexis Mac Allister. Este delantero que nació en Versalles y jugó en clubes como Niza, Saint-Étienne, Stade Brestois 29 y Brentford tiene madre argentina y en 2013 hizo los trámites para tener también la nacionalidad de ella. Neal Maupay puede ser elegido para jugar en la selección argentina (Foto: Reuters)

Es cierto que Maupay se desempeña en una posición en la que tiene mucha competencia, tanto en Francia como en la Argentina. Aunque es uno de los jugadores más importante de su equipo y tiene roce de Premier League, además de que ostenta un interesante registro en la selecciones juveniles francesas: jugó 35 partidos internacionales y marcó 16 goles en el acumulado de sus actuaciones entre todas las categorías, de la sub-16 a la sub-21.

Existen también algunos jóvenes de otros nacionalidad que a través de sus raíces podrían alimentar la Selección Argentina en el futuro. Uno de ellos es Niko Takahashi Cendagorta, promesa del Barcelona que ya se desempeña en el sub-16 de España, pero puede tomar la decisión de jugar para Argentina (la nacionalidad de su padre) o también para Japón (por su madre). Este joven talento de La Masía, que se desempeña como lateral izquierdo, le contó a Infobae que idolatra a Messi pero tiene como referente a Jordi Alba. Niko Takahashi es un juvenil del Barcelona hijo de madre japonesa y padre argentino.

Otros jóvenes con proyección son Federico Oliva, hijo de padres argentinos que nació en Estados Unidos, juega en las formativas del Atlético de Madrid, y ya participó una convocatoria de la selección Sub 17 del país norteamericano. Y también Diego Corvalán, un lateral derecho nacido en Suiza en 2002, quien juega en el FC Zúrich, donde la temporada pasada ya hizo su debut profesional. Ya jugó partidos en las selecciones juveniles helvéticas pero, al igual que el resto de los jugadores mencionados anteriormente, probablemente se vean seducidos por la posibilidad de vestir la camiseta de una selección argentina que volvió a ser campeona y mira hacia el futuro con mucha esperanza.